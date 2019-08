Sliksælgerens søn smider sukkeret

Det går hurtigt op for mig til festen, at sukkerprojektet igen er et socialt handicap. Jeg har tidligere på ugen oplevet at blive kaldt kedelig, og ved middagsbordet skal jeg have særbehandling for at undgå sukker.

Men også til festen kommer det frem. Uden at skilte med det opdager de fleste til festen, at jeg drikker Skinny Bitch. Jeg går ud i køkkenet for at blande drinken, men da jeg kommer ind for at spille forskellige drukspil, har folk set mig og min pose med vodka og danskvand.

Det bliver et omdrejningspunkt for flere samtaler. Det er fint at være midtpunkt. Det kan alle trænge til nogle gange, men ikke på grund af danskvand med vodka. Det er bare nederen.