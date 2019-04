Verdo-kunder til møde med bestyrelsen: Hvad er op og ned?

Verdo er fortsat i modvind, efter de er blevet beskyldt for at overfakturere sine forbrugere.

Derfor var der fredag indkaldt til ekstraordinært møde, hvor netop forbrugernes repræsentantskab i samarbejde med bestyrelsen skulle finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

Vi retter ind efter de beslutninger, der bliver truffet, og så får kunderne selvfølgelig de penge, de har til gode, tilbage. Torben Bonde, bestyrelsesformand, Verdo

- Vi har nogle forbrugere, som har stillet nogle spørgsmål til, hvordan vi driver vores virksomhed. Derfor vil vi ikke sky nogen midler for at få de informationer tilgængelige for dem, siger Torben Bonde, der er bestyrelsesformand hos Verdo.

Verdos bestyrelsesformand er fortrøstningsfuld på trods af de udfordringer, virksomheden møder i disse dage.

Forsyningstilsynet har i flere år haft Verdo mistænkt for at udskrive alt for store regninger til kunderne og for at overføre et stort overskud til moderselskabet, som de derefter har lånt tilbage med høje renter.

Et trecifret millionbeløb

Derfor er Verdo allerede blevet pålagt at betale 235 millioner kroner tilbage til kunderne. Det har dog ikke fået bestyrelsen til at gå ned med flaget.

- Vi er meget fortrøstningsfulde, for vi har fået en rigtig god gennemgang i dag. Vi retter ind efter de beslutninger, der bliver truffet, og så får kunderne selvfølgelig de penge, de har til gode, tilbage, siger Torben Bonde til TV2 ØSTJYLLAND.

Men aktiviterne fra 2005 til 2017 undersøges stadig af forsyningstilsynet, der dog mener at kunne konkludere sagen senere på sommeren.

- Der er sket det glædelige, at tilsynet har meldt ud, at de kommer med nogle afgørelse den 1. juni og den 1. august på de sager, der er rejst. Dem vil vi afvente og så tage bestik af, hvordan de konklusioner kommer ud, siger bestyrelsesformanden.