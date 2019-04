Kunde revser skandaleramt varmeselskab med dronning-citat

- Der er ikke nogen, der skal sidde og skumme fløden, fordi de yder en service til os kunder.

Så kort og kontant lyder det fra Algot Jeppesen fra Randers. Han er en af de omkring 13.000 randrusianske fjernvarmekunder, der nu samlet skal have 235 millioner kroner tilbage fra energiselskabet Verdo.

Det sker, efter Verdo sidste år fik besked på at betale pengene tilbage af Forsyningstilsynet.

Lånte tilbage med renter

I første omgang afviste Verdo at have overfakturereret sine varmekunder og forsøgte at undgå regningen ved at klage til Energiankenævnet.

Mandag besluttede ledelsen i Verdo dog at lægge sig fladt ned og acceptere Forsyningstilsynets afgørelse.

Algot Jeppesen har været kunde i Verdo siden 2011, og hans hustru har været kunde siden sagen begyndte.

Algot Jeppesen og familien bor i en gammel villa fra 1934. Fjernvarmen kommer ind gennem kælderen.

Algot Jeppesen er især skuffet over, at varmeforsyningen har overført penge til sit moderselskab Verdo A/S og derefter lånt dem tilbage til sig selv med renter. En sag der endnu ikke er afgjort, men kan komme til at koste kunderne millioner.

- Jeg er skuffet over, at en virksomhed, som yder en offentlig service og får penge for det, ikke er ærlige, siger Algot Jeppesen, der til dagligt arbejder som styrmand.

Gårsdagens melding fra Verdo kommer, efter at Jyllands-Posten for nylig afslørede, at Verdo i perioden fra år 2000 til 2005 ulovligt har opkrævet for meget i varme fra deres kunder.

Verdos 13.000 varmekunder skal nu betale mindre i varme de næste tre år svarende til et beløb på 235 millioner kroner.

Vi har i en årrække arbejdet for at levere billigere, grøn fjernvarme, lyder det fra administrende direktør i Verdo, Kim Frimer.

Kend forskel på dit og mit

Algot Jeppesen og familien bor i en gammel villa fra 1934. Fjernvarmen kommer ind gennem kælderen, og selvom familien har renoveret huset, vil han gerne have brugt de penge, som han har betalt for meget i fjernvarme, til noget bedre.

- Jeg kunne da have brugt penge på eksempelvis at have efterisoleret huset, så jeg derved kunne spare nogle penge i varmeforbrug, siger Algot Jeppesen.

Han håber nu, at sagen får konsekvenser. For Algot Jeppesen er sagen ret enkel.

- Som dronningen sagde i sin nytårstale. Så kend dog forskel på dit og mit!

Ifølge en professor i økonomistyring har Verdo som minimum overtrådt loven frem til 2005.

Flere kedelige sager

Det er ulovligt at overfakturere sine kunder, men det er paradoksalt nok ikke ulovligt, hvis man søger om tilladelse til det. Derfor søgte Verdo allerede i 2005 og frem til i dag om tilladelse til at overfakturere.

Problemet er bare, at tilladelsen aldrig blev godkendt.

Derfor undersøger Forsyningstilsynet lige nu flere mistænkelige regnskabsmanøvrer fra Verdos side.

Ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh har Verdo i hvert fald overtrådt loven frem til 2005 ved at overfakturere kunderne uden at have søgt tilladelse.

- Når Forsyningstilsynet har bedt dem om at betale dem tilbage, så er det fordi, at de ikke har haft lov til at opkræve det. Og når man ikke har det, så er det selvfølgelig ulovligt, og så skal man betale dem tilbage.

Men ifølge Forsyningstilsynet slutter sagen ikke her. De har to yderligere sager kørende mod Verdo, hvor de kigger på mistænkelige faktureringer og overførsler til op mod 400 millioner kroner.