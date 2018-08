Mor til retarderet barn: Hjælp min søn ved at ringe med klokken

I Grenaa bor 12-årige Jacob Damborg med sin mor, papfar og lillebror på snart to måneder. Jacob ligner en almindelig frisk ung dreng, men det er han ikke helt.

- Hans filter er ikke ligesom alle andres. Han er en stor dreng i et lille sind. Han bruger størrelse 45, og medium i tøj, men indvendigt er han fem år, leger med bamser og ser Sigurds Bjørnetime, fortæller Jacobs mor, Louise Marie Damborg.

Jacob og familien på tur. Foto: Privat

Hun opfordrer nu folk til at følge de sociale spilleregler – når man vil overhale på cykelstien. Ring med klokken og hav tålmodighed.

Jacob har infantil autisme, og er mental retarderet. Derfor er det blandt andet svært at få ham til ting, han ikke har prøvet før.

- Ting han har svært ved at forstå. I de dårlige perioder skal der ikke så mange ting til. Hvis der sker et uheld, eller han har en dårlig oplevelse. Så skal der ikke meget til at han overhovedet ikke vil det igen, siger Louise Damborg.

Ikke cyklet siden han var ni år

På grund af Jacobs mentale problemer, så er der ting familien har valgt fra.

- Livet er meget anderledes, end et almindeligt familieliv. Der har været mange ting, man gerne vil, som almindelige forældre gør med deres børn - Djurs Sommerland, fodboldstævner, eller andet, som vi har indset, at det kan vi ikke, siger Louise Damborg.

Hun har altid gerne ville have ham til at røre sig, da han på grund af sine diagnoser er ret glad for mad. Hun har gået mange ture med ham, da han var lille.

Jacobs mor cykler altid bag ved ham, så hun kan holde øje, når nogen vil forbi. Foto: Privat

- Det tog lang tid at lære ham det. Der skulle være noget at gå efter. Ned at handle eller købe en is, fortæller hans mor.

Da han var seks år fik han en trehjulet cykel, men han kunne ikke køre ude i trafikken. Derfor tog de den med i skoven, hvor han kunne køre. Efterfølgende fik han en almindelig cykel, som bare stod og samlede støv.

Købte cykel på Den Blå Avis

Siden dengang har han ikke haft en cykel derhjemme, han ville bruge. Louise Damborg troede ikke, det ville være muligt for Jacob igen at cykle i trafikken.

En dag da hun hentede ham på Djurslandsskolen, kom Jacob drønene på en trehjulet cykel for voksne. Her havde han fået mod på det igen, da der var en cykel, han kunne føle sig tryg ved.

- Så tænkte jeg, at sådan en skal vi have fat i, siger Louise Damborg.

Jacob på sin cykel gennem Grenaa. Foto: Privat

Da Jacob ikke er motorisk handicappet, så kan han ikke få bevilliget en trehjulet cykel af kommunen. Men heldigvis fandt familien en i Den Blå Avis.

- Jeg fandt en gammel en i Havndal. Han var med oppe og hente den og cyklede et par gange, men så ville han ikke mere, siger Louise Damborg.

Op på cyklen igen

For en måned siden spurgte hun ham så henkastet, om han ville med over og købe en is i Rema 1000.

- Så siger han, så gør vi det. Så tog han cyklen, og jeg måtte skynde mig at finde hjelmen. Når han er klar, så er det med at springe til, siger hun.

Jacob på sin første cykeltur med sin mor for en måned siden. Foto: Privat

Turen har givet hele familien mere blod på tanden.

- Han var meget glad, og så får han rigtig meget ros – og vi siger, han var godt til at handle, og bamserne fik en god tur. Det handler om at tage så mange positive ting fra turen med.

I dag kan han næsten ikke undvære cyklen.

- Han er rigtig glad for sin cykel, og så har han en sæk bamser med bagpå, og så er de alle ude at cykle, fortæller den stolte mor.

Opfordrer til at køre efter reglerne

Louise Damborg prøver at lære Jacob færdselsreglerne, når de er ude at køre. Hun cykler bag ham, da der ikke er så meget plads på cykelstierne, da Jacobs trehjulede fylder meget.

- Det tager lang tid at lære de her ting, og det kan tage flere år at få de her i mål.

Men nogle gange møder de folk på vejen, som ikke helt ved, hvordan de skal tackle situationen.

- Vi har oplevet en, der kom susende hurtigt forbi på en mountainbike, og det er i høj fart. Så har vi oplevet ældre mennesker, som er rigtig søde og bliver bag ved os eller cykler ligeså stille uden om.

Hvis de suser indenom, så kan det skabe farlige situationer, og hvis de bliver ved med at holde sig bagved, så stresser det dem.

Hun prøver at lære Jacob, at hvis nogen ringer med klokken bag ham, så skal han køre ind til siden. Derfor har hun lavet en venlig opfordring på Facebook, hvor hun opfordrer til, at man bruger ringeklokken.

- Gør det i god tid, så man har en chance for at komme ind til siden. Det går ikke så hurtigt med sådan en trehjulet, for han er en høj dreng, og han skal lige have lov til at reagere.

Cyklede fem kilometer i weekenden

Det er ment som en venlig opfordring – da hun godt ved, at folk ikke gør det af ond vilje. Hun vil bare nødigt have, at Jacob skal have en dårlig oplevelse, og ikke vil cykle igen.

- Hvis der sker et uheld, eller han har en dårlig oplevelse. Så skal der ikke meget til, at han overhovedet ikke vil det igen, siger Louise Damborg.

Hun kan mærke, at når Jacob har cyklet, så er han både træt fysisk og i hovedet. Og så er han glad. I weekenden cyklede han fem kilometer.

- Det er noget, han kan bruge i fremtiden, og virkelig benytte sig af det.

Målet og håbet er, at når Jacob bliver myndig, så kan han selv cykle fra et bofællesskab og hjem til familien.

- Jeg prøver at forberede ham til den virkelige verden. Jeg håber, at når han bliver 18 år, og han kommer i bofællesskab, at han kan cykle hjem til os 10 minutter derfra. Det kunne være rigtig super, siger Louise Damborg.

Så en venlig opfordring til alle cyklister er hermed givet videre. Brug ringeklokken og hav tålmodighed, hvis du vil forbi på cykelstien.