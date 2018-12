Unik jobmulighed: Bliv brugsuddeler på Anholt

Det sker sjældent, der bliver slået en fast stilling op på Anholt, men hvis du er hurtig ved tasterne, kan du nå at søge jobbet som uddeler for Lokalbrugsen Anholt.

Kattegatøen kaldes ofte Danmarks mest isolerede øsamfund. Det tager tre timer at sejle til Grenaa, og indbyggertallet var 1. januar i år på 132 personer, ifølge Danmarks Statistik.

Det bliver de 132 kunder, som du skal servicere hele året, men i højsæsonen kommer der mellem 6.000-7.000 gæster til øen om ugen, som skal have frisk frugt, rigeligt med drikkevarer og grillkød.

Coop: Du skal være der for lokalsamfundet

Det er Coop, som har slået jobbet op, og der står blandt andet, at du aldrig får to ens dage, hvis du bliver Anholts næste brugsuddeler.

- For i vinterhalvåret skal man være noget for øboerne. Det kræver, at man har en personlighed, som mange kan lide, og at man selv synes, at det er sjovt at engagere sig i øens liv, , siger Coops informationsdirektør Jens Juul Nielsen og fortsætter:

- Og så kræver det et godt købmandskab og ledelsesevner at drive en butik med en helt anden omsætning om sommeren.

Læs også Efter mange års kamp: Kystsikring af Anholt går nu i gang

Coop satser på at en finde en uddeler, som før har været souschef eller uddeler i en købmandsbutik eller dagligvarebutik.

Afgående brugsuddeler: Bliver købmand på havnen

Den nuværende brugsuddeler har sagt sit job op. Beslutningen tog Karen Konge, efter hun i sommers måtte holde en pause på grund af helbredet.

- Jeg fik et hjertetilfælde, og blodtrykket var alt for højt. Jeg har været superglad for mit arbejde, men jeg gjorde op med mig selv, at jeg ikke ville arbejde så mange time, siger hun.

Anholt er meget kendt for sit fyr og ørkenen midt på øen. Foto: Søfartsstyrelsen

Det til trods, så fortsætter Karen Konge i branchen. Den 10. april slår hun dørene op til en sæsonåben købmand på Anholt Havn.

- Jeg ved, det lyder mærkeligt, men jeg er sikker på, at det bliver anderledes, når jeg bliver 100 procent selvstændig og selv kan bestemme det hele, siger Karen Konge.

Vil udvide turistsæsonen

Karen Konge flyttede til Anholt i 2009 efter en karriere som bådbygger og meget andet. Som sejler havde hun besøgt øen flere gange og ofte sagt, at hun skulle være brugsuddeler, hvis hun skulle flytte dertil.

Den profeti gik i opfyldelse, og når hun stopper til februar næste år, har hun været brugsuddeler på øen i ti år.

- I dag fortryder jeg, at jeg ikke flyttede til Anholt allerede som ung mor. Det ville have fantastisk at bo her med mine børn, siger Karen Konge, der er 58 år.

Læs også Prøv en øbo: Østjysk ø søger nyt blod

Når hun åbner købmandsforretningen på Anholt Havn, så er det med håbet om at forlænge turistsæsonen på øen. Hun har lavet en aftale med Dagrofa, og butikken bliver en Letkøb under navnet Spar Konge.

- Når jeg holder åbent på havnen fra påske til efterårsferien, så er der større chance for at trække sejlere til også uden for højsæsonen, siger hun.

Denne sommer havde Lokalbrugsen også udsalg på havnen, men det har COOP, ifølge Karen Konge, ikke tænkt sig at fortsætte. Derfor er det muligt for hende at leje butikken på havnen og starte sin egen købmandsforretningen.