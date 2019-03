Ukendt skæbne for købmandsruin: Nu træffes en afgørelse

Den gamle købmandsbutik i Spørring brændte i sommeren 2018, og siden da har den ligget i ruiner.

I næste uge træffes beslutningen om grundens fremtid ifølge medejer af bygningen.

- Inden onsdag i næste uge bliver der truffet en afgørelse, fortæller medeejer Ergün Gövercile til TV2 ØSTJYLLAND.

Endelig sker det. Også takket være borgerne og medierne, der har lagt pres på forsikringsselskabet. Ergün Gövercile, medejer

Da sagen har været længe undervejs, har ejerne overvejet at retsforfølge Købstædernes Forsikring. Men nu har forsikringsselskabet sendt et brev med en opfordring til at undlade en stævning.

Ergün Gövercile er glad for, at der langt om længe sker noget nyt i sagen.

- Endelig sker det. Også takket være borgerne og medierne, der har lagt pres på forsikringsselskabet.

Læs også Vrimler med rotter ved købmandsruin: Nedrivning trukket i langdrag

Bygningen er på tegnebrættet

Visionen for den nye bygning er allerede klar, men først skal kommunen godkende nedrivningen.

Det ligner jo en ruin og er under al kritik. Det ser træls ud og er et trist syn lige midt i byen Jakob Dahlstrøm Jensen, formand for borgerforeningen i Spørring

- Vi er klar til at gå i gang men først efter at have fået en byggetilladelse, fortæller Ergün.

Planen er at genopføre købmandsbygningen på samme måde som før, ligesom der skal laves lejligheder og muligvis et menighedshus på grunden i midten af Spørring.

Foto: Privat - illustration

Rotter ved ruinen

Ergün Gövercile solgte tre uger før branden i sommeren 2018 bygningen til den nuværende købmand, og sammen har de arbejdet på at få bygget en forretning op igen.

Læs også Ansat hos udbrændt købmand: - Byen mister sammenhold

- Det ligner jo en ruin og er under al kritik. Det ser træls ud og er et trist syn lige midt i byen. Allerede kort efter branden måtte vi rykke for at få ryddet vejen, sagde formand for borgerforeningen i Spørring, Jakob Dahlstrøm Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND i oktober 2018.

Han fortalte også, at en nabo havde set rotter på den gamle købmandsgrund.