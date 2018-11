Uheld skaber kø på motorvejen: Bil væltet om på taget

To biler er mandag morgen involveret i et trafikuheld på Motorvej E45 ved Skanderborg i sydgående retning, og det skaber stor kødannelse på strækningen.

Uheldet er sket mellem afkørsel 53 Skanderborg S og 54 Ejer Bavnehøj klokken 7.00.

- Det er to biler, der er involveret i et harmonikalignende sammenstød, hvor den ene af bilerne så er væltet rundt på taget, siger vagtchef Jesper Brian Jensen fra Sydøstjyllands Politi.

Ekstra rejsetid på 25 minutter

Han fortæller, at der ikke er meldinger om, at nogen personer er kommet alvorligt til skade ved uheldet, der i skrivende stud skaber stor kødannelse på strækningen.

Uheldet er sket kort efter afkørsel Skanderborg Syd i sydgående retning. Foto: Google Maps

Ifølge Vejdirektoratet på op til 25 minutter, da der kun er et enkelt spor farbart.

- Der er ved at blive ryddet op derude, og vi har sendt en tavlevogn ud for at afhjælpe kødannelsen og lede trafikken forbi, siger Jesper Brian Jensen.

Oprydningsarbejdet ventes færdigt ved cirka 8.15-tiden.