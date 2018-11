Trailerejer modtog fire parkeringsbøder - blev oprigtigt glad

De fleste bliver ærgerlige, sure eller måske endda rasende over at se en lille, gul hilsen fra parkeringsvagterne i vinduesviskeren. Men da en trailerejer fandt ud af, at han havde fået fire parkeringsbøder, blev han rigtigt glad.

Traileren var nemlig blevet stjålet, og hvis han ikke havde fået bøderne, havde han måske ikke fået den tilbage.

- I vores branche er der ikke ret mange, der bliver glade for at få en afgift. Da jeg hørte, hvor glad han blev, tænkte jeg, at det måtte være en joke. Lidt efter forstod jeg, at han var oprigtigt glad, fordi han nu havde fundet sin trailer, siger Kasper Daae, ejer af Parkeringskompagniet, der udstedte bøderne, til TV2 ØSTJYLLAND.

Traileren stod parkeret i Rosenhøj i den sydlige del af Aarhus. Den var blevet stjålet i september, og siden da har den stået på en af Parkeringskompagniets parkeringspladser.

Ejeren af Parkeringskompagniet, Kasper Daae, troede ikke sine egne ører, da han hørte, hvor glad trailerejeren blev for parkeringsbøderne. Foto: pressefoto

Den forladte trailer havde fået i alt fire parkeringsbøder, inden selskabet til sidst kontaktede ejeren via brev for at indkræve pengene.

- Han blev ret overrasket over vores brev, for han havde jo aldrig parkeret der. Men da han så havde set på nummerpladen, at det var hans trailer, blev han meget glad, siger Kasper Daae.

Bøderne blev droppet

Kasper Daae besluttede sig for, at ejeren af traileren ikke skulle betale bøderne.

- Fire afgifter er jo også en slags penge, men han var så sød og venlig, så vi droppede dem. Det var jo ikke hans skyld, at den var endt på en af vores pladser, siger Kasper Daae.

Ejeren har nu fået sin trailer tilbage. Han besluttede sig alligevel for at betale en del af beløbet til Parkeringskompagniet, som tak for hjælpen.