Tivoli pensionerer ikonisk forlystelse: Nyhed skal give det helt store rush

Tivoli Frihedens forlystelse Pegasus bliver efter 19 års tro tjeneste sendt på pension, og det giver plads til en ny forlystelse.

Himmelrum er navnet, og selv om forlystelsen ikke når helt op i himlen, lover direktør for Tivoli Friheden, Henrik Ragborg Olesen, en svimlende oplevelse.

- Den giver det helt store rush. Du føler virkelig, du lever, og du er glad for at være i live bagefter. Man kan overskride sine egne grænser, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Himmelrum vil lege med voldsomme kræfter, lyder det fra Tivoli Frihden. Her ses en illustration af, hvordan den nye forlystelse kommer til at se ud. Foto: Tivoli Friheden

Evolution og vemod

Hvis du har let til opkast, bør du måske overveje forlystelsen en ekstra gang, for du vil komme 25 meter op i luften med spin og med drej i en 360 graders cirkulation.

- Det er ikke revolution i forhold til Pegasus, det er en evolution. Himmelrum har tre akser, der kører rundt om hinanden under turen, hvor Pegasus havde to. Den opfylder ønsket om et adrenalinkick, siger Henrik Ragborg Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Da vi fjernede Orkanens Øje, var det også meget bedre i gamle dage. Henrik Ragborg Olesen, direktør, Tivoli Friheden

Det er ikke uden vemod, at direktøren for Tivoli Friheden sender Pegasus på pension, men tiden er inde, lyder det.

- Jeg har det skidt med det, fordi jeg ved, mange synes, det er øv-bøv. Men den er gammel og har i et stykke tid ikke kørt helt så stabilt, som den gjorde, da den var ung. Gæsterne synes, det er træls, når det sker, at den pludselig er ude af drift en time midt på dagen. og det synes vi også, siger Henrik Ragborg Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

I udlandet kaldes forlystelsen, Tivoli Friheden har døbt Himmelrum, for Loop Fighter. Tivoli-direktør Henrik Ragborg Olesen understreger, at den aarhusianske udgave bliver mere elegant og mindre tivoliseret end den viste model.

Tendens til nyforelskelse

Som det ofte er tilfældet, bliver mange gæster pludselig forelsket på ny, når en forlystelse nærmer sig dens sidste tur.

- Publikum har været rigtig glade for Pegasus, og nu er der en tendens til, at folk pludselig elsker den og ikke vil af med den, selvom de måske syntes, den var gammel og slidt før, siger Henrik Ragborg Olesen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Da vi fjernede Orkanens Øje, var det også meget bedre i gamle dage. Det handler nok om, at mange voksne husker forlystelsen fra dengang, de var børn. De har en helt særlig historie med den.

Ifølge Tivoli Friheden har omkring 2,2 millioner gæster fået en tur Pegasus, siden forlystelsen blev introduceret i 2001. Foto: Tivoli Friheden

En tur i Himmelrum kommer typisk til at vare i tre minutter, men Tivoli Friheden kan dog justere tiden, hvis der er rigtig mange gæster, der gerne vil prøve den.

Man skal være 140 centimeter høj for at prøve Himmelrum. Forlystelsen når sit toppunkt i 24,5 meters højde med en hastighed på maksimalt 17 omgange pr. minut.

Den nye forlystelse er godkendt af de korrekte myndigheder, og som noget ekstraordinært bliver Himmelrum også tjekket af tyske myndigheder, oplyser direktøren for Tivoli Friheden.

Himmelrum åbner i april 2020.