Tidligere præsident i gadebande vejledte sårbare unge

En repræsentant fra Silkeborg kommune, der fredag vidner i Retten i Holbæk, bekræfter, at LTF'eren startede i praktik i en privat virksomhed som mentor for unge. Desuden skulle han lave opsøgende arbejde blandt unge sårbare på gadeplan.

En tidligere præsident i en afdeling af gadebanden Loyal To Familia blev ansat som mentor for unge i Silkeborg kommune, mens han ifølge anklagemyndigheden samtidig planlagde en hævnaktion, der endte i drab.

De tiltalte nægter sig skyldige og afviser, at det er dem, der har skrevet de krypterede beskeder, ligesom de begge i retten har fortalt, at de udgik af LTF omkring 2019. Den 33-årige har bekræftet, at han tidligere var præsident for LTF på Vestegnen.

I Retten i Holbæk har anklager Anja Lund Liin redegjort for, hvordan man kan knytte to af profilerne bag de mange beskeder til de tiltalte på 31 og 33 år.

Man kan også se, at der i perioden fra kidnapningen til skuddene i Kalundborg faldt, blev skrevet om, hvilke biler, der var blevet stjålet til brug for hævnaktionen, hvem der skulle skaffe våben, og hvordan drabene skulle udføres.

Via krypterede beskeder fra Skytelefoner, som politiet er kommet i besiddelse af, kan man se, at der i LTF i perioden efter kidnapningen d. 30. oktober var en heftig debat om, hvem der stod bag, og hvordan der skulle tages hævn.

Drabene i Kalundborg var hævn for en voldsom kidnapning af et medlem af LTF d. 30. oktober 2020.

I sommeren 2022 blev fem mænd idømt fængsel på livstid for at have begået drabene i Kalundborg. Ved dommen i byretten blev det slået fast, at drabene blev begået som en del af en bandekonflikt mellem Loyal To Familia og en lokal bande fra Vestegnen, af politiet kaldet Sydkystgruppen.

Få timer efter, at LTF'eren havde underskrevet kontrakten, blev to mænd dræbt og en tredje livsfarligt såret på en parkeringsplads ved dagligvareforretningen Meny i Kalundborg.

Fredag har forsvarer Peter Secher indkaldt hustruen og broren til den 31-årige, for at de kan fortælle, at den 31-årige ifølge deres opfattelse ikke har været medlem af LTF i flere år.

Det er dog anklagemyndighedens opfattelse, at de tiltalte stadig begge er ledende medlemmer af gadebanden.

Kendte til baggrund som bandemedlem

Kvinden, der først i samarbejde med Silkeborg kommune havde LTF'eren i praktik og efterfølgende ansatte ham i sin private virksomhed, fortæller i retten fredag, at hun kender den tiltalte fra Vestegnen.

Hun har kendt ham i 9 år, og da hun flyttede til Jylland, bevarede de kontakten. Kvinden driver en virksomhed, der hjælper sårbare unge, flere af dem på kant med loven.

Da LTF'eren i 2019 blev knivstukket og skulle væk fra Vestegnen i en periode, var det kvinden, der skaffede ham en lejlighed i Silkeborg. Hun hjalp ham med at købe møbler, og besøgte ham ofte, fordi han var ensom.

Både kommunens sagsbehandler og virksomhedslederen bekræftede i Retten i Holbæk fredag, at de kendte til den 33-åriges baggrund som bandemedlem. Den kvinde, der ansatte den tiltalte fortæller, at hun støttede ham i, at han skulle ud af LTF.

Hvordan gik det så med det, spørger anklager Anja Lund Liin.

- Altså, han sagde at han ikke havde noget med det miljø at gøre længere, svarer kvinden, der dog må medgive, at den tiltalte ikke var i noget udslusningsprogram for bandemedlemmer.

Rådgav politikere om unge

Den 33-årige tog til flere møder med kommunen i perioden mellem kidnapningen og drabene. Han mødtes også med lokale politikere for at rådgive dem i forhold til unge, der solgte hash på stationen, og han udførte sine mentoropgaver.

Ifølge den kvinde, der ansatte LTF'eren i sin virksomhed, spiste de to mortensand sammen d. 10. november 2020, ligesom de ofte nød en frokost sammen efter et møde.

Imens kan man ifølge anklagemyndigheden se, at LTF'eren sammen med den medtiltalte planlagde drabene og rådgav sine bandekammerater om anskaffelse af våben og stjålne biler.

Blandt andet skrev den 33-årige ifølge anklageren d. 13. november 2020 i en gruppechat:

- Det skal være så brutalt som muligt, bror. En, to skal dø.

Der forventes dom i sagen til maj.