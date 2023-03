Tidligere bandepræsident blev lovlydig i Silkeborg

En tidligere lokal præsident i banden Loyal To Familia (LTF) søgte tilflugt i Silkeborg i 2019, efter at han blev udsat for et knivstikkeri, og i sin nye by blev han blandt andet mentor for unge.

Det fortæller han i Retten i Holbæk onsdag.

Her sidder han tiltalt for at have planlagt et dobbelt skuddrab i Kalundborg i 2020. En anklage, han nægter sig skyldig i. Han kender hverken de to, der blev slået ihjel, eller en tredje, der blev forsøgt dræbt, understreger han.

Han hørte dog om episoden.

- Efter det her drab så hører man jo om det på Instagram, siger han i retten.

Hjernen bag attentatet

Manden er i 30'erne, og han var præsident for LTF's Greve-afdeling i 2016-2017.

Han sidder sammen med en anden mand på anklagebænken i dobbeltdrabssagen, men anklagemyndigheden mener ikke, at nogen af de to affyrede de mange og dødbringende skud.

De var i stedet hjernen bag, mens andre udførte gerningen, mener specialanklager Anja Lund Liin. Det skal beskeder sendt via en krypteret beskedtjeneste kaste lys over under sagen, fortæller hun.