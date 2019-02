Teater måtte aflyse forestillinger – nu er der fundet en løsning

Det blev den helt store fuser, da Aarhus Teater fredag aften skulle have haft premiere på forestillingen 'Parasitterne' med blandt andre Bodil Jørgensen på rollelisten. Sådan skulle det bare ikke gå.

For en anden af hovedrolleindehaverne, Hanne Windfeld, gled torsdag aften på vej ud til sin bil og brækkede benet. Uden hende som Miss Olsen blev premieren aflyst.

Læs også Teater aflyser udsolgte forestillinger

Nu er der dog godt nyt. Den erfarne skuespiller Nanna Buhl Andresen er kaldt ind som erstatning.

- Nanna Buhl Andresen begynder indstuderingen i dag, og teatret melder snarest ny premieredato ud, lød den glade nyhed fra Aarhus Teater mandag.

Nanna Buhl Andresen redder Aarhus Teater og træder til som Miss Olsen i 'Parasitterne'. Foto: Allan Toft

Var fremragende i rollen

Normalt har Aarhus Teater dubleanter, der kan træde til på forestillinger på den store scene. Men 'Parasitterne' skulle spilles på den næststørste scene, Scala, og her bruger man ikke dubleanter.

Derfor var man da også godt trætte af Hanne Windfelds uheld, som aflyste de første forestillinger.

Det er utroligt ærgerligt for dem, der har købt billet. Men vi kan garantere, at der er plads til alle, der vil se den på et senere tidspunkt. Morten Daugbjerg, Aarhus Teater

- Det er så uheldigt og virkelig synd for hende. Hun var fremragende i rollen som Miss Olson og havde glædet sig til at spille, sagde kommunikationschef på Aarhus Teater, Morten Daugbjerg, i sidste uge til TV2 ØSTJYLLAND.

Salens 270 pladser var udsolgte både til premieren og til forestillingen lørdag aften. Dem, der allerede havde købt billet, får tilbudt en ny billet eller får refunderet pengene.

'Parasitterne' er ifølge Aarhus Teater en grovkornet og raffineret satire over den menneskelige snylter. Foto: Anna Marin, Aarhus Teater

Plads til alle

- Det er utroligt ærgerligt for dem, der har købt billet. Men vi kan garantere, at der er plads til alle, der vil se den på et senere tidspunkt, sagde Morten Daugbjerg efter aflysningerne.

Det senere tidspunkt er så altså nærtforestående med Nanna Buhl Andresens indtræden.

Læs også Teater arkiverer billeder fra de sidste 119 år

Hun er ikke ukendt hos det århusianske publikum. Skuespilleren blev uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2003 og medvirkede som nyuddannet i Aarhus Teaters Dickensforestilling 'Store forventninger'.

I en femårig periode har hun været en del af Aalborg Teaters ensemble, og så har hun medvirket i filmen Krøyer og DR-serien Arvingerne I og II.