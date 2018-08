Tæt trafik ved Smukfest: Folk forlader festivalen før tid

Søndag eftermiddag er der tæt trafik omkring festivalspladsen i Skanderborg, hvor årets Smukfest i dag afsluttes.

Vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Poul Steffensen fortæller, at man skal påregne ekstra køretid, hvis man skal væk fra Smukfest.

- Trafikken er ret tæt dernede. Det er ikke overraskende. Der er mange, der forlader festivalen før tid i dag, det kan måske have noget med vejret at gøre, siger vicepolitiinspektøren og fortsætter:

- Der er faktisk ikke kun tæt trafik væk derfra, men også ind mod teltpladsen, fordi mange skal afhentes.

Der er blevet sat hjemmeværnsfolk ind på vejene omkring festivalen til at regulere trafikken, oplyser politiet. De kan ikke sige noget om, hvor meget ekstra rejsetid man skal påregne på grund af den tætte trafik.

Trafikuheld skabte kø på motorvejen

For de mange mennesker, der skal ud på motorvejen, er den trafikale situation ikke gjort nemmere af, at et trafikuheld tidligere søndag, skabte kø på E45 i sydgående retning, da politiet måtte lukke det ene spor.

Der skulle nu være ryddet op på motorvejen, og sporet er genåbnet. Politiet oplyser, at trafikken glider igen i sydgående retning.

Smukfest slutter søndag

Det bliver formentlig en regnfuld afslutning på Smukfest. Festivalen har været i gang det meste af ugen, og cirka 50.000 mennesker har festet i Bøgeskoven.

Sangeren Rasmus Seebach lukker årets festival klokken 21.30.

