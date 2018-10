Syddjurs Kommune klar til elever fra nabokommune

Mandag blev det besluttet, at Mølleskolen i Norddjurs Kommune skal lukke. Flere forældre til børn på Mølleskolen har været ude at sige, at de vil flytte deres børn til Rosmus Skole i Syddjurs Kommune.

Det vil sige, at børnene bliver flyttet på tværs af kommunegrænser.

- Der er frit skolevalg på tværs af kommunegrænser. Vi kan tage imod elever i det omfang, at vi ikke skal oprette nye klasser, fortæller direktør af skoler og dagtilbud Jørgen Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kort: Mølleskolen og Toubroskolen ligger begge i den sydlige del af Norddjurs Kommune. Fremover skal der kun ligge én skole og det bliver altså Toubroskolen.

Krydse kommunegrænsen

For Christian Breinholt, som er bestyrelsesformand på Mølleskolen, og en række andre forældre kommer skolelukningen altså til at betyde, at hans børn fremover skal krydse kommunegrænsen for at gå i skole.

Dét er ét valg han sammen med en gruppe af forældre har truffet, på trods af at kommunen tilbyder hans børn en plads på Toubroskolen, der altså bliver bevaret.

- Vi tror ikke på, at beslutningen er bæredygtig, derfor er der ikke et stort antal af elever, der rykker på Toubroskolen. Vi har to spor, vi har en friskoletanke, vi arbejder hårdt på. Og så har vi en naboskole i Syddjurs Kommune, der ligger tæt på, som der er også er en stor gruppe forældre, der vil over på, fortæller Christian Breinholt til TV2 ØSTJYLLAND.

Frit skolevalg

På Rosmus Skole er de kede af, at der må lukke skoler i Norddjurs Kommune.

- Vi synes, at det er sørgeligt, at de er nødt til at lukke skole. Der er frit skolevalg, så de forældre der vælger at flytte deres børn hertil, dem vil vi selvfølgelig tage godt imod, siger skoleinspektør på Rosmus Skole, Lars Robdrup.

Han ved på nuværende tidspunkt ikke, hvor mange elever skolen præcist har mulighed for at tage imod.

- Det er svært at sige. Vi har generelt små klasser. Så vi har heldigvis mulighed for at tage en del ind, siger han.

Ingen ambition om at blive stor skole

På nuværende tidspunkt er der omkring 300 elever på skolen, og de har tidligere haft 350 elever.

Lige nu er vi 300 elever, vi har været oppe i nærheden af 350. Vi har fornyligt været 50 mere uden problemer. Lars Robdrup, skoleinspektør, Rosmus Skole

Skolen har ikke en ambition om at blive en stor skole, men de er glade for, at de kan tilbyde en god skole.

- Vi er glade for at kunne tilbyde børn og forældre en god skole. Vi har ikke nogen ambition om at blive en stor skole, fortæller Lars Robdrup.

