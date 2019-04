Storken spottet flere steder i Østjylland

Storken er en populær fugl. Når den sætter sine røde fødder på østjysk jord skaber det ofte stor opmærksomhed.

Således har et opslag om, at storken spankulerer rundt på en eng midt på Djursland fået mere end 135 likes i en gruppe for Grenå på Facebook.

Flemming Olsen fra Grenaa er manden bag opslaget, pensionist og glad fuglefotograf. Han fik et tip om, at den sort-hvide fugl var landet på engen ved Kolindsund af en ven, der ejer den jord, den gik på.

- Han ringede og sagde, at nu var der udrykning. Så kørte jeg derud, fortæller Flemming Olsen til TV2 ØSTJYLLAND. Da han ankom, var fuglen fløjet, Flemming Olsen kørte hjem, men vendte tilbage igen senere.

- Og så gik den der 20 meter fra mig. Den var opmærksom på mig, men virkede ret tillidsfuld. Det var en fed oplevelse for mig, fortæller en begejstret Flemming Olsen.

Storken tog det helt roligt, selvom Flemming Olsen listede sig ganske tæt på. Foto: Flemming Olsen. Foto: Flemming Olsen

Anden gang på Djursland

Billederne af den flotte fugl kom op på Facebook og herigennem fik formanden for foreningen Storkene.dk nys om fuglen. På ét billede var det muligt at zoome ind og se storkens ringnummer og på den måde slå storken op.

- Storken er klækket i Skåne i 2015 og spottet i blandt andet Europa, Spanien, Østrig, Schweiz og Tyskland, fortæller Jess Frederiksen, der er formand for storkene.dk.

- Den samme stork var også på Djursland i en periode sidste år. Der er nogle gode vådområder i det område, hvor den er set og det er nok derfor, den kan lide stedet, forklarer han.

Om storken er en han eller hun ved man ikke, men den er fire år gammel og dermed kønsmoden.

- Nu skal den bare finde en mage og en storkerede, fortæller Jess Frederiksen og opfordrer folk i lokalområdet til at se de eksisterende storkereder efter og eventuelt give dem et lille ansigtsløft.

- Storke bygger jo også selv reder, men vi kan jo godt gøre, hvad vi kan for at få storkene til at blive i området, ved at gøre det lidt lækkert for dem, griner han.

Storken kan være svær at spotte på dette billede fra udkanten af Langå, men den er der altså. Kig efter den hvide prik lidt til højre for midten af fotografiet. Privatfoto: Ulla Sørensen. Foto: Ulla Sørensen

Hele vejen ville se stork

En stork blev onsdag og torsdag også set spankulerer rundt ved Gudenåen i udkanten af Langå. Her har hele villavejen ifølge Ulla Sørensen, som selv bor nær Gudenåen, været nede at kigge og tage billeder.

- Det rygtes jo hurtigt i byen og så kommer folk og tager billeder af den. Jeg tror hele vejen har været og se den, fortæller hun.

Storken gik på den modsatte side af åen fra byen og var der også onsdag.

- Det er ret sjovt, at den er her, lyder det fra Ulla Sørensen.

Hun så en stork i samme område for ca. fem år siden.

Vækker følelser

Storken var tidligere en almindelig ynglefulg i Danmark. I dag er den en sjælden yngle fugl. Og ifølge Jess Frederiksen er det nok primært dét, der får storken til at vælge så stor opsigt.

- En gråspurv eller en fiskehejre vækker ikke samme opstandelse som en stork, siger Jess Frederiksen.

- Storken er en fugl, der interesserer mange. En fugl, der betyder meget for mange mennesker. Det er en smuk fugl som vækker følelser. Folk elsker storke, forklarer han.

For fugleentusiast Flemming Olsen fra Grenå er det også storkens sjældenhed, der gør den speciel.

- Rent psykologisk tror jeg, den fascinerer os, fordi den er smuk og vi ser den så sjældent herhjemme, siger han.