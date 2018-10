Stor øvelse: Politi og brandfolk afværger kemisk trussel

Måske har du undret dig over, hvorfor kampklædte betjente, ambulancer og brandfolk har præget gadebilledet i det nordlige Aarhus onsdag frem til ved 15-tiden.

Og bare rolig. Der er ikke sket noget. Der er nemlig blot være tale om en stor samarbejdsøvelse, som Østjyllands Politi har afholdt med Østjyllands Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Region Midtjylland, Landsdelsregion Vest, Styrelsen for Patientsikkerhed og Rigspolitiet.

Her er en figurant ved at blive 'anholdt' i forbindelse med øvelsen.

Skal styrke samarbejdet

Øvelsen har til formål at træne og sikre et godt samarbejde mellem myndighederne, hvis der pludselig skulle ske en stor, alvorlig hændelse.

- Vi laver øvelsen for at teste det statslige og regionale samarbejde. Hvordan er samarbejdet mellem vores stabe, hvordan er samarbejdet mellem vores forskellige sektoransvarlige, og om vi kan få det til at spille i en større sammenhæng, så vi kan løse opgaven i fællesskab, forklarer Bent Hjort, der er specialkonsulent ved Østjyllands Politi.

00:43 VIDEO: Øvelsen handler om at styrke samarbejdet mellem de forskellige myndigheder. Luk video

Dagens øvelse handlede om en kemisk trussel kombineret med eksplosiver.

- Vi har fået stjålet et køretøj med nogle kemikalier, som er sporet til Kirstinesmindevej, hvor vi har indrammet området og er klar til at håndtere det på det taktiske niveau. Det vil sige, at vi skal ind og se hvad der foregår og have fat i gerningsmændene, fortæller Bent Hjort under øvelsen.

Den store samarbejdsøvelse har fundet sted i tidsrummet mellem 08.00-15.00 onsdag.

Det er her i det nordlige Aarhus, at øvelsen har fundet sted i området ved Aarhus Universitetshospital og området nord for sygehuset. Foto: Google Maps