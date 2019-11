Stor brand i bygning - kan tage flere dage at slukke

Brandfolk er søndag morgen i gang med at slukke en brand i en bygning i Bjerringbro ved Silkeborg.

Det oplyser Midtjysk Brand & Redning til TV2 ØSTJYLLAND.

Branden udbrød natten til søndag i en hal med 700 halmballer, og i første omgang oplyste politiet via Twitter, at beboere i nærheden skulle holde sig indendøre, lukke døre og vinduer.

Ses på kilometers afstand

Bygningen er beliggende på Nørrehedevej i Tange, nær hovedvej A26 mellem Aarhus og Viborg.

Det kan tage flere dage at slukke ilden helt. Foto: Peter Erfurt - 24-7 News

Da Midtjysk Brand & Redning kom frem, var lagerhallen overtændt, og brandfolkenes første prioritet var at sikre, at branden i de mange halmballer ikke bredte sig til det omkringliggende område.

Natten til søndag kunne branden ses på flere kilometers afstand.

I løbet af natten kunne politiet via Twitter informere om, at der ikke var fare for omkringboende, da gunstige vejrforhold sørgede for, at røgen steg lige op.

Det er endnu uvist, hvordan branden opstod.

Flammerne fra branden kunne natten til søndag i flere kilometers afstand. Foto: Peter Erfurt - 24-7 News

Midtjysk Brand & Redning oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at det kan tage flere dage at slukke ilden helt.

