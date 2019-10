Stjålne stole har taget skade: - Det er forfærdeligt

En hundelufter i Ormslev gjorde i morges et noget usædvanligt fund.

Hun opdagede en bunke designerstole, der lå smidt på en parkeringsplads.

Stolene er en del af de 143 Kaare Klint-stole, der blev stjålet fra Thorsager Kirke natten til torsdag.

Nu er 62 af dem altså fundet 50 km syd for, hvor de hører til, og det glæder kirkegårdslederen.

- Det er rigtig godt, at de er fundet, for de har stor betydning for Thorsager Kirke. Men det er jo forfærdeligt, at de har ligget ude i regnvejret, siger Bjarne Nielsen, der er kirkegårdsleder i Thorsager Kirke, til TV2 ØSTJYLLAND.

Stolene var tusinder af kroner værd

De stjålne stole er af modellen 'Kirkestolen', der er blevet produceret i 1950'erne.

De er udført i eg, lakeret brune med transparent lak og har lyse sæder i flettet papirgarn.

Nyprisen på stolene er 8.000 kroner, men deres ophold på parkeringspladsen i Ormslev har sat sine spor.

Designerstolene er fundet på en parkeringsplads ved Ormslev vest for Aarhus.

Nu står stolene ved firmaet Balderus i Hadsten, der renoverer designermøbler.

Her vurderer man, at stolene vil få skjolder af regnen, og lakken kan gå hen og løsne sig, efter de har fået vand.

Derfor vil man ikke gå i gang med at reparere stolene, før man ved, om de sidste 81 stole vender hjem.

Hvis ikke de finder de sidste, så bliver det vanskeligt at finde nogle, der er nøjagtig magen til. Fordi lige præcis den her stol, den findes i en 6-7 forskellige udgaver. Knud Silkjær, indehaver af firmaet Balderus

Stolene vender altså ikke tilbage til kirken foreløbig. Men kirkelederen er dog fortrøstningsfuld.

- Det er hurtigt, de har fundet dem her. De skal nok finde de andre, tror jeg, siger Bjarne Nielsen, kirkegårdsleder i Thorsager Kirke, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet vil gerne have oplysninger

- Vi hører gerne fra folk, der har set et større køretøj smide stolene på rastepladsen, men også fra folk, der får stolene tilbudt, siger kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

En hundelufter fandt i dag en bunke af de stole, vi i går meldte stjålet fra en kirke i Thorsager. Stolene blev fundet på en p-plads på Storskovvej ved Ormslev. Har du set noget omkring p-pladsen, hører vi gerne fra dig. #politidk pic.twitter.com/27IQYTGWks — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 11, 2019

Politiet ved ikke præcist, hvornår stolene er blevet dumpet, og hvorfor det er sket.

Det kan være i forbindelse med noget aflæsning af stolene, at de er endt der. Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi

Østjyllands Politi kan kontaktes på tlf. 114.