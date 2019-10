Stjålne kirkestole fundet dumpet på parkeringsplads

143 Kaare Klint-stole blev natten til torsdag stjålet fra Thorsager Kirke på Djursland. Nu er en hel del af dem fundet smidt på en p-plads.

Fredag morgen fandt en kvindelig hundelufter en bunke med stolene på Storskovvej ved Ormslev, som hun kunne kende fra efterlysninger i medierne.

- Vi har undersøgt stolene og leveret dem tilbage til kirken. Der er en 30-40 stykker, så vi hører gerne fra folk, der har set et større køretøj smide stolene på rastepladsen, siger kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet ved ikke præcist, hvornår stolene er blevet dumpet, og hvorfor det er sket.

- Det kan være i forbindelse med noget aflæsning af stolene, at de er endt der, siger Jakob Christiansen.

Stolene er fundet på en parkeringsplads ved Ormslev vest for Aarhus. De skal nu repareres og efterfølgende tilbage til Thorsager Kirke. Foto: Google Maps

De stjålne stole er af modellen 'Kirkestolen', der er blevet produceret i 1950’erne. De er udført i eg, lakeret brune med transparent lak og har lyse sæder i flettet papirgarn.

- Hver stol er flere tusinde kroner værd. Nyprisen er omkring 8000 kroner. De pågældende stole er brugte og har en vis slitage, så jeg ved ikke, hvad de præcist er værd, sagde Jakob Christiansen torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

01:01

VIDEO: Få et overblik over sagen her, og hør hvad kirkegårdslederen Bjarne Nielsen tænker om tyveriet.