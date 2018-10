Sprinkleranlæg til millioner skal hindre ny dødsbrand i Norddjurs

Tre døde mennesker. Et personale, der forsøger at komme sig over en brand, der påvirker hele byen Allingåbro.

Prisen er høj, når et plejehjem med ældre, svækkede personer bliver ramt af en brand, som den, der brød ud den 3. august 2018 på Farsøhthus.

En redegørelse i kølvandet på branden har afdækket, at en tyve år gammel beslutning om at dispensere fra lovkravet om sprinkleranlæg, fordi brandstationen lå tæt på, viste sig at være dødbringende.

Læs også Efter dødsbrand på plejehjem: Kommune skærper tilsyn

I dag er beboerne, der blev evakueret, for længst tilbage på deres værelser, og det har nu fået politikerne i Norddjurs til at råde bod på tidligere tiders fejltagelser.

Den økonomisk pressede kommune afsætter næste år 2,6 millioner kroner til brandsikring og sprinkleranlæg. De tre efterfølgende år vil der blive afsat en halv million kroner om året.

Det er en kæmpe-god ide. Jeg har snakket med flere af de andre pårørende, og vi er lidt utrygge ved, at der ikke har været noget sprinkleranlæg. Annette Jespersen, pårørende.

Det fremgår af kommunens budgetaftale 2019-2022, som forventes at blive vedtaget i starten af næste uge.

- På baggrund af brand på Plejecenter Farsøhthus prioriterer aftalepartierne at værne om indsatsen for brandsikring, lyder det i budgetaftalen.

Lettelse hos pårørende

At der nu kommer penge til at øge brandsikkerheden, kommer som en lettelse for Annette Jespersen, der er datter til Christian Jensen, der bor på Farsøhthus.

- Det er en kæmpe-god ide. Jeg har snakket med flere af de andre pårørende, og vi er lidt utrygge ved, at der ikke har været noget sprinkleranlæg, siger Annette Jespersen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er virkelig en god ting. Det tyder også på kommunens dårlige samvittighed, at de pludselig kan finde penge til det i et budget, hvor de i forvejen skal spare mange penge, siger hun.

03:20 VIDEO: Kunne min mor være reddet? Det spørgsmål sidder Dorte Birch tilbage med efter den tragiske plejehjemsbrand i Allingåbro, hvor tre beboere omkom. Luk video

Sikkerheden er den samme på Farsøhthus

Pengene er først afsat fra næste år, og det betyder, at sikkerheden på Farsøhthus lige nu er den samme, som før den store brand i starten af august.

Vores borgere og beboere kan være trygge. Lars Møller (S), formand, Voksen og Plejeudvalget, Norddjurs Kommune.

Lars Møller (A), der er formand for Voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune mener, at sikkerheden er, som den skal være.

- Vores borgere og beboere kan være trygge. Vi har startet en brandteknisk gennemgang af alle vores institutioner, og Farsøhthus får et særligt skærpet gennemsyn, siger Lars Møller til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- På plejecentrene er de meget obs. på, om beboerne føler sig utrygge. Personalet er helt på dupperne, og det gælder også beredskabet, siger han.

Læs også Kommune gennemgår brandsikkerhed på alle plejehjem

Han fortæller, at kommunen arbejder på højtryk i forhold til både opsætning af sprinkleranlæg og gennemgangen af brandsikkerheden på institutionerne i Norddjurs.

- De kan betrygge sig ved, at vi er i gang med at tjekke det hele igennem og har sat penge af til sprinkleranlæg og brandsikkerhed, siger Lars Møller.

Ingen lader stå til

Hos Beredskab & Sikkerhed, der dækker Randers, Favrskov og Djursland, er der forståelse for, at der to måneder efter branden, ikke er ændret på sikkerhedssituationen på Farsøhthus.

- Det er ikke sådan, at man henover natten installerer sprinkleranlæg i en eksisterende bygning. Det er et gigant-projekt, hvor man skal være sikker på at finde den rigtige løsning, siger beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl og forsætter:

- Der er ingen, der lader stå til. Der er en gennemslagskraft og et udredningsarbejde, som jeg aldrig har set det før. Der er stor opmærksomhed og alle er opsatte på, at det her ikke får lov at gentage sig.

Der er en gennemslagskraft og et udredningsarbejde, som jeg aldrig har set det før. Kasper Sønderdah, beredskabsdirektør, Beredskab & Sikkerhed.

Han understreger, at der, både før branden og nu, ikke er noget ulovligt, når det gælder brandsikkerheden på Farsøhthus.

- Det var et lovligt opført byggeri, men det var helt katastrofalt, at der dengang (i 1997 red.) blev givet en dispensation på det grundlag, at der ligger en brandstation i nærheden. Det skulle beredskabet ikke have gjort dengang, siger Kasper Sønderdahl.

Brandsikkerhed udgør stor del af budgettet

De 2,6 millioner, som skal bruges til sprinkleranlæg og brandsikkerhed udgør knap 10 procent af Norddjurs’ samlede anlægsbudget, der er i 2019 lyder på 27 millioner kroner.

Lars Møller mener, at det er et praj til folk om, at det er noget, som viser, at kommunen tager brandsikkerheden seriøst.

- Det er et signal om, at vi prioriterer det, siger han.

Alligevel er det ikke sikkert, at pengene rækker.

- Jeg vurderer egentlig ikke, at det er nok, men det er vigtigt, at vi kommer i gang. Der er også afsat penge årene efter 2019, siger Lars Møller (A), der fortæller, at det endnu ikke er fastlagt hvilken slags sprinklere, der skal installeres på Farsøhthus.

- Jeg gætter på, at pengene bliver investeret i mobile sprinklere. De kan installeres i bygninger, hvor der ikke fra start af er installeret sprinkleranlæg, uden at det helt ødelægger den hjemlige hygge.