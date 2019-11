Spilfri ludoman glæder sig over id-krav - men der er stadig langt i mål

I fremtiden vil man skulle fremvise et spilkort med sit id, når man oddser hos Danske Spil i en kiosk eller et supermarked.

Det skal dæmme op for, at spilleselskabet bliver brugt til hvidvask, samtidig med at det skal hjælpe til, at unge under 18 år ikke kan spille.

På TV2 ØSTJYLLAND har vi tidligere fortalt om handelsskoleeleven Marcus Mossalski Nielsen fra Randers, der begyndte at spille som 15-årig.

Han glæder sig over tiltaget fra spiludbyderen.

- Jeg er rigtig glad for, at Danske Spil tager mere ansvar, end de tidligere har gjort, og jeg håber, at de enkelte forhandlere vil tage det alvorligt. Fordi det her kræver egentlig det samme, som det altid har gjort, nemlig at forhandlerne også tager ansvar, siger Marcus Mossalski Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er dog ikke sikker på, at initiativet løser problemet med mindreårige gamblere fuldstændigt.

- Forhandlerne skal bede om det her spil-id på samme måde, som de altid har skullet spørge om almindeligt id. Hvis de ikke gør det, er vi lige vidt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men hvis vi får opbygget en kultur, hvor man bliver spurgt om spil-id, når man vil spille, så vil det være tilstrækkeligt.

Han ser også gerne, at der kommer ny lovgivning for spilreklamer.

- Jeg synes stadig, der er langt i mål. Der er stadig ikke kommet lovgivning, der sætter en stopper for spilreklamerne, siger Marcus Mossalski Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal ikke vises ved lotterispil

Man vil dog stadig ikke skulle fremvise spilkortet, når man spiller Lotto eller andre lotterispil, da den type spil ikke bliver kædet sammen med hverken ludomani eller hvidvask.

Den tekniske løsning til spilkortet er ikke på plads endnu, men det vil både blive fysisk og digitalt - for eksempel via en app.

Hvis det nye spilkort stadig ikke viser sig at forhindre mindreårige i at spille, har Marcus Mossalski Nielsen et bud på en mere omfattende løsning.

- Hvis man nu skulle tjekke ind med NemID hver gang man spiller i en kiosk, så sikrer vi, at man ikke kan spille, når man er under 18. Men vi beskytter også folk som mig, der har meldt sig ind i RUFUS, som så ikke kan spille, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Danske Spil vurderer, at spilkortet vil koste dem et betydeligt trecifret millionbeløb i omsætning på den korte bane.

Regeringen vil indføre id-krav til alle spiludbydere

Der er en række andre spilselskaber end Danske Spil, som sælger spil i fysiske butikker, blandt andet Cashpoint, Bet25 og Stanleybet.

Efter at Danske Spil har offentliggjort, at selskabet fra næste år indfører spilkortet, vil skatteminister Morten Bødskov (S) have indført tiltaget ved alle andre spiludbydere.

- Det er vigtigt for mig, at branchen selv tager ansvar for at løse problemerne, og det gør Danske Spil nu med kravet om spilkortet, siger skatteministeren.

Morten Bødskov fortæller, at han i starten af næste år vil indkalde til forhandlinger i Folketinget om at brede spilkortet til alle spiludbydere i Danmark, der sælger spil i kiosk eller supermarkeder.

- Næste skridt må så være at få det bredt ud til alle andre spiludbydere, der sælger væddemål i butikker, så vi virkelig kan komme ludomani, hvidvask, matchfixing og spil til mindreårige til livs, siger han i en skriftlig kommentar.