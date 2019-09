Marcus har en 21-årig storesøster. Julie. Hun er flyttet hjemmefra og studerer i Aarhus. Pia og Brian prøver så vidt muligt at skåne Julie for den kaotiske tilstand derhjemme. Hun skal have lov til at være glad og til at fokusere på sine studier. Men Julie ved selvfølgelig godt, at den er helt galt. Når de ses, opfører Marcus sig som en idiot over for hende. Han bryder sig ikke om hendes spørgsmål.

Forældrenes forsøg på at skåne Julie mislykkes. Det går ud over hendes studier, at Marcus har det dårligt. Hun har tit svært ved at koncentrere sig om bøgerne, og det gør kun hendes bekymringer større, at hun fra Aarhus må orientere sig med brudstykker fra hjemmet.

Marcus bliver ved med at skubbe forældrene væk. Han kan råbe hadefulde ting af sin mor, mens han selv har tårer i øjnene.

- Det var så sygt, det der foregik. Jeg tænkte tit på, hvad vi havde gjort forkert i vores opdragelse, siger Pia.

Hun når at miste sin søn helt, inden han vender tilbage.