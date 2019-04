Solskin erstatter gråvejret fra morgenstund: Pas på højt UV-indeks

Mens søndag for nogle var stille og grå, var andre mere heldige og kunne nyde godt af et par solstråler.

På ugens første dag ser det ud til, at der igen er lidt af en blandet fornøjelse i vente. Dagen starter nemlig med at se grå ud, og nogle steder kan det endda være med lidt vand fra oven.

- I morgentimerne er der måske lidt regnvejr, som kommer her nordfra i løbet af aftenen og natten, der lige kan hænge lidt, siger Per Christiansen fra TV2 Vejret.

I løbet af dagen kan varmegraderne snige sig helt op på 18 grader i det østjyske. Foto: TV2 VEJRET

Der er dog håb for bedre vejr forude. Hen på dagen går vinden nemlig i øst, og det betyder, at gråvejret pakker sammen til fordel for sol og varme.

- Efterhånden meget klart vejr derude, og vi kan altså komme op på 17-18 grader de steder, det bliver lunest, siger Per Christiansen.

Med solskin og klart vejr skal man dog være opmærksom på, at UV-indekset også sniger sig op på 4,4. Det vil sige, at man skal huske på at beskytte sig.

Også tirsdag ser både flot og lun ud, men ud på eftermiddagen kan solskinnet igen vige for flere skyer, og det kan også dryppe fra dem.