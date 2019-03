Skuffelse i Randers-lejren: Den er rigtig tung

Randers FC formåede ikke for alvor at spille sig tæt på at beholde pladsen i top 6, da de søndag aften tabte med 1-0 til OB.

De andre resultater ville det således, at Randers FC skulle bruge en sejr for at komme med i Mesterskabsspillet

- Den er tung. Den er rigtig tung. Vi havde sat næsen op efter at komme med i det fine selskab, så det er tungt nu at stå her nu og have trukket Sorte Per, lyder det fra anfører Erik Marxen.

- Vi fik ikke de kontraer sat i scene, som vi havde håbet på og regnet med. Men defensiven, presspillet og den indsats, folk lagde for dagen, den var i orden. Men der manglede noget offensivt, den fik vi med i anden halvleg, men desværre uden at få mål eller helt store chancer, siger cheftræner Thomas Thomasberg.

VIDEO: Umiddelbart efter kampen var Skipperligaen direkte igennem fra Odense med reaktioner fra Randers FC-lejren. Se det her:

Ren nordjysk pulje

- Lige nu er vi selvfølgelig skuffede. Men inden sæsonen var målet, at vi skulle væk fra bundpladserne, og det er det stadigvæk. Kunne vi have valgt det her i starten af sæsonen, så havde vi sagt ja tak og været glade for det, fortæller sportsdirektør Søren Pedersen.

Kort efter interviewet med Skipperligaen gik Søren Pedersen op og valgt pulje på Randers FC's vegne. Og her valgte han selvfølgelig den pulje, hvor Randers FC vil have den største afstand til de to nederste klubber.

Det bliver dermed en ren nordjysk pulje med AaB, Vendsyssel og Hobro.

- Det bliver nogle gode kampe. Heldigvis har vi 12 point ned til Vendsyssel, så vi skal bare blive ved med at holde den afstand, og så må vi gå efter at vinde puljen, fortæller Søren Pedersen.

Den kommende weekend står på landsholdspause. Derefter går gruppespillet i gang. Kampprogrammet udkommer på tirsdag.