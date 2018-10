Skal østjyske naturperler med i Danmarks Naturkanon?

Østjylland er fyldt med flotte naturoplevelser. Tre østjyske steder er nu med i opløbet for at komme med i Danmarks Naturkanon.

30 steder i hele Danmark er nomineret, og til sidst skal de ned på 15. I Østjylland er Anholt, Jernhatten og Mols Bjerge, og Borresø – Silkeborgsøerne med i opløbet.

Susanne Sayers er formand for juryen, som gerne vil have hjælp fra folk til at komme med input, som vil være med til at påvirke dem.

- Der kan være ting og kvaliteter ved et sted, som vi har overset. Derfor vil vi gerne have, at man beskriver de fedeste oplevelser ved stederne, fortæller Susanne Sayers til TV2 ØSTJYLLAND.

Anholt, Borresø og Jernhatten

Til at begynde med fik Miljø- og Fødevareministeriet 1.671 forslag til steder, som skulle være med i Danmarks Naturkanon. Det er blevet sorteret ned til 30 nu og her er Anholt stadig én af de nominerede.

- Størstedelen af øen består af Ørkenen, som er noget helt særligt. Det skyldes, at strandsletten med lavheden ikke har været opdyrket, siden den opstod efter istiden for 10.000 år siden, fortæller Dorte Dalgaard, som er et af jurymedlemmerne på hjemmesiden.

Fyret på Anholt. Foto: Kaspar Wenstrup - Ritzau Scanpix

Derudover er synet over Kattegat, ynglende sæler, vilde blomster og sjældne planter også en af grundene til nomineringen påpeger jurymedlemmet.

Kriterier for udvælgelse: Den enkelte lokalitet skal have en smuk natur og noget særligt, der er værd at besøge.

Lokaliteten skal have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi.

Der skal være offentlig adgang til hele lokaliteten eller til væsentlige steder inden for den.

Der skal være mindst én specifik geografisk lokalitet som nemt kan formidles og være en naturlig indgang for dem, der vil besøge naturområdet.

Et andet sted, som er nomineret er Jernhatte, som ligger i hjørnet af Mols Bjerge. Det er Djurslands højeste punkt, og har en særlig natur, som er påvirket af det lune Storebæltsklima, fortæller juryformand Susanne Sayers.

- Det er et af de steder i Danmark, som er mest solrigt, fortæller hun.

10:23 Anholt Festival er et tilløbsstykke hvert år. Luk video

Her er der mange forskellige naturoplevelser i det kuperede istidslandskab - både til lands og til vands.

- Jernhatten ude ved kyststrækningen kan noget særligt. Man har den vildeste udsigt over Kattegat. Oppe på toppen er verdens bedste klatretræer for børn, som er bugtet og troldegrene-agtigt, fortæller Susanne Sayers, som har boet i Ebeltoft det meste af sit liv.

- Det vrimler med insekter og spændende planter. Det rummer alt fra skov, overdrev, kildevæld og så videre.

Jernhatten er en fredet bakke og udsigtspunkt på Djurslands østkyst ud mod Kattegat. Foto: Google maps.

Jernhatten er 49 meter høj, og er udgangspunktet for at sætte fokus på, at naturoplevelsen godt kan begynde et lidt mindre kendt sted end for eksempel Mols Bjerge.

- Det er også meget kendt, men derfor vil vi også gerne vise nogle naboområder, som kan det samme, fortæller Susanne Sayers, som til dagligt er journalist og forfatter.

Mols Bjerge. Foto: Keld Navntoft - Scanpix

Her kan man tage udgangspunkt fra Jernhatten forbi Stubbe Sø, hvor man kan være heldig at se oddere og videre ind i Mols Bjerge.

- Hvis man er heldig, så der lige pludselig en rød glente over hovedet på en. Den er simpelthen så smuk.

02:01 Mols Bjerge lagde kulisse til naturens svar på Street Food, der bød på mad over bål i mange forskellige afskygninger. Arkiv. Luk video

Ren idyl og vidunderligt varieret

Det tredje sted i Østjylland, som har muligheden for at komme med i Danmarks Naturkanon er Borresø – Silkeborgsøerne i Søhøjlandet

- For mig er Silkeborgsøerne den reneste idyl og så vidunderligt varieret. Det er et ret specielt område – især fra vandsiden, fortæller Susanne Sayers.

Afslapning og naturoplevelse i ét ved Silkeborgsøerne. Foto: Michael Bernstorff

Bakkelandskabet omkring søerne er karakteriseret af store skove, heder og enge. Og her området ved Borresø nøje udvalgt, fordi, det er let at komme til.

- Borresø har vi valgt som udgangspunkt, fordi det er forholdsvis let at finde til, og der er mange steder, man kan gå i området. Og der kan man komme ned til Paradisøerne, som ligger i bunden af den vestlige del. Det er ret unikt. Jeg kender ikke noget sted i Danmark, der ligner det, siger juryformanden.

Søhøjlandet er et populært udflugtsmål ud i naturen. Foto: Michael Bernstorff

Ud over Susanne Sayers så består juryen af Sebastian Klein, Dorte Dalgaard, Frank Erichsen, Vicky Knudsen, Johan Gotthardt Olsen, Maria Reumert Gjerding og Flemming Rune.

Selvom juryen er bredt sammensat med nogle af Danmarks mest engagerede naturmennesker, så vil de gerne have hjælp til bedømmelserne.

- Det er ikke en popularitetskonkurrence, men vi kan sikre at få nogle kvaliteterne med fra stederne, som vi ikke var opmærksomme på. Det er en hjælp til os, for også at kunne tjekke om der er noget vi har overset, siger Susanne Sayers.

00:32 Silkeborgsøerne har også haft besøg af en sejlende boble. Video: Bo Nørgaard Luk video

Der kan være noget ved stederne, som de har overset. Derfor vil de gerne have input fra alle naturelskere, der besøger stederne – og påvirke hvilke steder, der kommer med.

- Det kan være med til at give det sidste nøk, siger Susanne Sayers.

Frem til den 4. november kan du være med til at påvirke juryen i forhold til, hvilke naturperler, der skal med i den endelige Naturkanon. Det gør du ved at dele naturoplevelser, som du har haft på stederne, og man kan vinde en ballontur med 11 venner.

Til efteråret 2018 forventes Danmarks Naturkanon at være færdig med de 15 steder.