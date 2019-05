Silkeborg og Viborg deler i velbesøgt oprykningsbrag

Foran hele 9117 tilskuere spillede Silkeborg og Viborg tirsdag aften 2-2 i toppen af 1. division, og dermed er Silkeborg fortsat på førstepladsen.

Pointdelingen betyder, at Silkeborg stadig har ét point ned til Viborg på andenpladsen.

Der resterer to runder i landets næstbedste række, og det hold, der slutter øverst, rykker direkte op i Superligaen, mens nummer to møder vinderen af Vejle og Hobro i to playoffkampe om en plads i det fineste selskab.

Ronnie Schwartz scorede begge mål for Silkeborg IF. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Hobro og Vejle mødes søndag, hvor taberen over to kampe rykker direkte ned. Vejle vandt 1-0 i det første opgør.

Viborg på andenpladsen har fire point ned til Fremad Amager, der ligger nummer tre. Tredjepladsen møder taberen af kampene mellem AC Horsens og Vendsyssel i to playoffkampe om en plads i Superligaen.

Hård start for SIF

I tirsdagens topopgør i Silkeborg indledte gæsterne fra Viborg som lyn og torden.

Efter ni minutter prikkede Jeppe Grønning Viborg i front efter et hjørnespark, og bare fire minutter senere fordoblede Mikkel Agger gæsternes føring til 2-0 efter Christian Sivebæks oplæg.

Fem minutter før pausen fik Silkeborg et noget tvivlsomt indirekte frispark langt inde i Viborgs felt, og det bragede Ronnie Schwartz op i nettaget og reducerede til 1-2.

Scoringen gav Silkeborg momentum, og fire minutter inde i anden halvleg sparkede Ronnie Schwartz værterne på 2-2 med en flad afslutning.

Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Begge hold gik efter sejren og skabte fine muligheder i kampens afslutning, men det endte med en pointdeling efter en velspillet topkamp.

