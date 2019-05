SIF-profiler inden skæbnekamp: Det er blevet lidt for spændende

Ét sølle point adskiller Silkeborg IF og Viborg FF i toppen af den danske 1. division, hvor de rødklædte østjyder har forspringet.

Det forspring kan i høj grad tilskrives Stephan Petersens venstreben, der i de døende minutter af sidste rundes kamp mod Fremad Amager, betød at Silkeborg IF kunne tage en 4-3-sejr med hjem.

Dermed kan der også sættes et nærmest perfekt punktum for hans karriere på JYSK Park, hvis oprykningen sikres.

- Jeg har bare taget én dag ad gangen og selvfølgelig hele tiden håbet på, at vi kan spille med til sidst. Men jeg synes, det er gået hen og blevet lidt for spændende, siger Stephan Petersen, der efter sæsonen rykker tilbage til Sjælland for at tørne ud for HB Køge.

- Kampen i Fremad Amager var noget af det vildeste, jeg har været med til. Og så er det bare superfedt, at vi har kampen i morgen til at kunne afgøre det, på et fyldt stadion. Men jeg tror, at alle drengene og jeg selv er klar over, hvilken betydning, der har.

Topscorer vil ramme spændingsniveauet

Silkeborg IF har indkaldt til folkefest på JYSK Park i anledning af kampen. En fest, der forhåbentlig kulminerer med en oprykningsfest, men Ronnie Schwartz vil sørge for, at spillerne ikke lader sig påvirke af presset fra rammerne.

- Vi skal ikke lade os gå på af, at der er mange tilskuere, og det er en kamp, der har stor betydning for os derinde, for klubben, for dem på lægterne.

Spillerne har i den grad haft sin sag for i de forgangne to runder. Først måtte de slide og slæbe for at få 2-2 mod Viborg på hjemmebane, mens Stephan Petersens sejrsmål i den vanvittige kamp på Amager først blev sat ind med to minutter tilbage.

De oplevelser skal holdet ifølge topscorer Schwartz bruge konstruktivt, når opgaven skal gøres færdig lørdag mod Nykøbing.

- Jeg føler, at den erfaring og vigtigheden fra de to kampe føler jeg, at vi kan tage med til kampen i morgen.

- Men ellers er det bare ikke at gøre for meget ud af det, tænke stille og roligt, at det hele nok skal gå, det er trods alt kun fodbold. Det føler jeg, vi har været gode til de sidste par kampe.

Silkeborg IF inviterer til fest på JYSK Park allerede fra 11:30 lørdag. Inden kampen vil der være masser af aktivitet i fanzonen uden for stadion, hvor Lars Lilholt blandt andet vil optræde.

Kampen mellem Silkeborg IF og Nykøbing FC fløjtes i gang klokken 13:45.

