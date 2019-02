Se ordene, der fik Mia fyret for at spise en kanelsnegl

Mia Frandsen var rystet, da hun blev kaldt til samtale af sin arbejdsgiver, Føtex i Ebeltoft, den 12. februar.

Baggrunden for samtalen var, at hun skulle have spist en kanelsnegl i arbejdstiden. Undervejs blev der taget noter af samtalen.

Det er helt ude af proportioner at bortvise en medarbejder, der har taget et lille stykke kage. Cliff Præstegaard, formand for HK Østjylland

I noterne står der blandt andet.

- Hun (Mia Hansen, red.) kan miste hendes job per dags dato, da hun har overtrådt de interne regler.

Du kan læse alle noterne herunder.

Samtidig blev et opslag hængt op i butikken, så de øvrige medarbejdere i Føtex Ebeltoft var klar over, at Mia Frandsen ikke længere var ansat.

Her kan du læse, hvad Føtex skrev til deres medarbejdere, efter Mia Frandsen var blevet opsagt. Foto: Privat

Hos HK Østjylland undrer de sig meget over, at Føtex i Ebeltoft har set sig nødsaget til at opsige Mia Frandsen på baggrund af episoden.

Det forklarer Cliff Præstegaard, der er formand i HK Østjylland.

- Det er helt ude af proportioner at bortvise en medarbejder, der har taget et lille stykke kage, siger han.

Hos Salling Group, der ejer Føtex, vil de ikke forholde sig til den konkrete sag, men de kalder alligevel episoden for ærgerlig.

- Vores vigtigste ressource er vores dygtige medarbejdere, siger Lars Rønnow, der er HR chef i Salling Group.

Han lover samtidig, at han vil undersøge sagen til bunds og tage en opfølgende snak med Mia Frandsen.