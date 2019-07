Se billederne: Oversvømmelser efter skybrud - og der er mere på vej

Dele af Østjylland blev tirsdag eftermiddag ramt af skybrud. Ved Aarhus Lufthavn er der registreret 97 millimeters nedbør siden tirsdag eftermiddag.

Læs også Pas på: Der er afføring i populært badevand

De store mængder regn har betydet, at der flere steder opstod oversvømmelser.

Blandt andet i Randers-området, hvor der på blot 40 minutter faldt hele 25 millimeter nedbør.

01:14 I Randers var flere veje oversvømmet. Luk video

Og det er ikke kun Randers og området mod øst, der har fået meget vand. Flere andet steder har der været store regnskyl, som det kan ses i videoen herunder, der er optaget i Stjær tirsdag eftermiddag ved 17-tiden.

01:07 VIDEO: Regnvejr i Stjær. Videoen er optaget af Palle Hansen. Luk video

Ifølge TV 2 Vejret er det kombinationen af varm og fugtig luft i atmosfæren, der giver optimale betingelser for kraftige byger.

Læs også VIDEO: Skybrud i Østjylland - regnen vælter ned

- Især Midt- og Østjylland er blevet hårdt ramt. Der er steder i det område, hvor det har regnet næsten 12 timer i træk, siger Peter Tanev.

Også i Horsens var det ekstra svært at være bilist, da flere veje i byen på kort tid blev oversvømmet.

00:59 VIDEO: Bilisterne måtte gennem en del vand her i Horsens. Luk video

Mere vand på vej

Selvom der allerede nu er kommet mere regn på de seneste tolv timer, end der normalt kommer på hele juli måned, så ser det ikke ud til, at uvejret er helt forbi.

00:10 VIDEO: Vand på Kristrupvej i Randers. Video: Privatfoto Luk video

På julis sidste dag melder DMI nemlig endnu en gang om risiko for skybrud i det østjyske.

- Vores fokus er nu rettet på et område med kraftig regn og skybrud der bevæger sig ret hurtigt ind over den sydvestlige del af landet. Der er varsel om kraftig regn mellem 25 og 35 mm på under 6 timer, eller skybrud på mere end 15 mm på 30 minutter, skriver DMI på deres hjemmeside.

Læs også Voldsomme skader efter skybrud: - Jeg har aldrig set noget lignende

Normalt falder der 66 millimeter nedbør på en hel juli måned.

Pas på afføring i badevand

Hvis du overvejer at dyppe tæerne eller kroppen langs aarhusianske badesteder, så er det en god idé at lade være.

En mand går i vand til knæene i Randers. Foto: Britt Sørensen

Efter gårsdagens skybrud og regnskyl er spildevandssystemer i Aarhus nemlig løbet over.

- Spildevandsoverløb er farlige, fordi der er afføring i, siger Lone Mossin, der er projektchef i Østjyllands Brandvæsen.

Læs også Kommune jubler: Har fået leveret det forkerte pariserhjul

Det betyder, at i alt seks badestrande i og omkring Aarhus har fået udstedt permanent badeforbud, da der er risiko for sundhedsfare.

00:03 I Galten kunne kloakkerne næsten ikke følge med uvejret. Video: Pernille Ovedahl Andersen Luk video

Voldsomme skader efter skybrud

De store mængder vand på meget kort tid har også betydet, at der flere steder er opstået skader.

I de 27 år, jeg har boet her, har jeg aldrig oplevet noget lignende. Dorthe Andreasen, Thorsø

Blandt andet oplevede Dorthe Andreasen på nærmeste vis, hvordan himlen åbnede for sluserne på Borggade i Thorsø.

- Det begyndte at styrtregne i direkte skybrud, og vores kloak kunne slet ikke tage al vandet. Samtidig var bækken i nærheden så fyldt, at det fossede ud over bækkanten, og der var mere end ti centimeters vand helt ind i min forhave, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

00:16 Skybrud i Thorsø. Video: Dorthe Andreasen Luk video

Ifølge Favrskov Forsyning kom der i løbet af tirsdag op mod 86 millimeter regn. De store mængder vand betød, at vejen ud for Dorthe Andreasens hus efter kort tid måtte give efter for masserne.

Læs også Festspil fik en våd premiere: Men publikum trodser vejr og vind

- Vi kunne se, at vandet begyndte at boble op ved vejen, og pludselig kunne jeg se, at vejen begyndte at hæve sig, siger hun og fortsætter:

- I de 27 år, jeg har boet her, har jeg aldrig oplevet noget lignende.

00:07 En kloak er kommet på overarbejde i Thorsø. Video: Christoffer Horn Luk video