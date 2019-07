Voldsomme skader efter skybrud: - Jeg har aldrig set noget lignende

Tirsdag eftermiddag blev Østjylland ramt af et skybrud, som betød, at der på tolv timer faldt lige så meget regn, som der normalt gør på hele juli måned.

I de 27 år, jeg har boet her, har jeg aldrig oplevet noget lignende. Dorthe Andreasen, Thorsø

De store mængder vand på meget kort tid har også betydet, at der flere steder er opstået skader.

Læs også Se billederne: Oversvømmelser efter skybrud - og der er mere på vej

Blandt andet oplevede Dorthe Andreasen på nærmeste vis, hvordan himlen åbnede for sluserne på Borggade i Thorsø.

- Det begyndte at styrtregne i direkte skybrud, og vores kloak kunne slet ikke tage al vandet. Samtidig var bækken i nærheden så fyldt, at det fossede ud over bækkanten, og der var mere end ti centimeters vand helt ind i min forhave, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Favrskov Kommune forventer, at det kommer til at tage lidt tid, før asfalten ved Borggade er repareret og køreklar igen. Foto: Favrskov Kommune

Ifølge Favrskov Forsyning kom der i løbet af tirsdag op mod 86 millimeter regn. De store mængder vand betød, at vejen ud for Dorthe Andreasens hus efter kort tid måtte give efter for masserne.

Der har været et enormt tryk på asfalten, fordi kloakken ikke har kunnet tage al vandet. Claus Vind Andersen, Favrskov Kommune

- Vi kunne se, at vandet begyndte at boble op ved vejen, og pludselig kunne jeg se, at vejen begyndte at hæve sig, siger hun og fortsætter:

- I de 27 år, jeg har boet her, har jeg aldrig oplevet noget lignende.

Læs også Pas på: Der er afføring i populært badevand

Flere stier og veje ødelagt

Da Dorthe Andreasen opdagede, at vejen hævede sig, trodsede hun regnvejret for at hjælpe bilister, der var ved at køre over det ødelagte stykke asfalt.

- Vi ved jo ikke, hvad der er under, eller om det overhovedet var sikkert at køre på, så vi stoppede alle dem, der kom kørende forbi.

00:59 VIDEO: Det var ikke nemt at være bilist i Horsens, da skybruddet havde efterladt op mod 24,4 millimeter regn på 30 minutter. Luk video

Efterfølgende tilkaldte hun Favrskov Kommune, som i løbet af aftenen afspærrede vejen.

- Der har været et enormt tryk på asfalten, fordi kloakken ikke har kunnet tage al vandet, og dækslerne kunne ikke sprænge af, og så var vandet nødt til at komme op et andet sted. Det var så gennem vejen, fortæller Claus Vind Andersen, der er chef for Trafik og Ejendomme i Favrskov Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er hele kælderen, der er ødelagt, og der er en del møbler, der har stået og soppet i vand. Og en støvsuger, en kafferister og en masse andre småting. Anne Toft, Horsens

Han fortæller, at Borggade ikke er det eneste sted i byen, der er blevet ødelagt af vandmasserne.

- Der er flere stier og mindre veje, der også har taget skade, men det er ikke så alvorligt som med asfaltbelægninger, hvor der skal køre biler, siger han.

Det er fortsat lidt af en våd omgang flere steder i Jylland.. ☔️ En målestation ved Horsens har netop registreret skybrud med 24,2 mm regn på 30 minutter 😓 pic.twitter.com/cSJM80g46D — DMI (@dmidk) July 30, 2019

Også i Horsens har de store mængder vand forårsaget skader. I løbet af kort tid stod Anne Tofts kælder under vand.

- Jeg havde en masse håndklæder, som jeg prøvede at barrikadere døren med, men der løb vand ind alligevel. Så det var fuldstændig umuligt at gøre noget. Det piblede bare ind, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

00:16 VIDEO: Selvom Anne Toft forsøgte at få bugt med de store vandmængder, så kom der alligevel vand ind i hendes kælder, Luk video

Selvom hun forsøgte at fjerne alle tingene i kælderen så hurtigt som muligt, er der alligevel opstået store vandskader.

- Det er hele kælderen, der er ødelagt, og der er en del møbler, der har stået og soppet i vand. Og en støvsuger, en kafferister og en masse andre småting, siger hun.

Læs også VIDEO: Skybrud i Østjylland - regnen vælter ned

Oversvømmelserne betød også, at hun i morges måtte ringe til sit forsikringsselskab. Her endte hun i kø som nummer 10, før hun kunne komme igennem.

- Forsikringsselskabet ville heldigvis dække, så det er jeg virkelig glad for.

Vi har boet her siden 1985 og det er første gang, vi har haft vand i kælderen. Og jeg har båret omkring 70 liter vand ud fra det bagerste rum i dag. Hans Jæger, Randers

Også i Randers oplevede man den store mængde regn, da der på blot 40 minutter faldt hele 25 millimeter nedbør.

- Jeg havde prøvet af gardere mig ved at lægge en sandsæk, der hvor vandet ville komme ind, men det holdt ikke fuldstændig tæt, så der stod vand helt ind i kælderen og i vaskerummet, siger Hans Jæger, der bor i Kristrup ved Randers.

00:10 Store vandmængder i Kristrup ved Randers. Video: Privatfoto Luk video

Selvom han var forberedt, er der alligevel kommet skader på gulv, vægge og lidt interiør i kælderen. Derfor har han brugt det meste af dagen derpå med at skovle vand væk.

- Vi har boet her siden 1985 og det er første gang, vi har haft vand i kælderen. Jeg har skovlet vandet ud i spande, og så har jeg båret omkring 70 liter vand ud fra det bagerste rum i dag også, fortæller han.

KRAFTIG REGN OG SKYBRUD Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer

Skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter

er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning. Kilde: TV 2 Vejret