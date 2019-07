VIDEO: Skybrud i Østjylland - regnen vælter ned

Dele af Østjylland er tirsdag eftermiddag ramt af skybrud.

Det gælder blandt andet i Randers-området, hvor der er faldet hele 25 millimeter nedbør på 40 minutter. Dermed er der tale om et skybrud.

I Haveforeningen Venezuela i Randers giver de store vandmængder udfordringer lige nu. Foto: Camilla S. Hornbæk.

- Det regner stadig i området ved Randers, og det massive regnvejr tager østover mod Djursland, siger Dan Nilsvall, vagthavende meteorolog ved DMI, Danmarks Meteorologiske Institut.

Og det er ikke kun Randers og området mod øst, der har fået meget vand i dag. Flere andet steder har der været store regnskyl, som det kan ses i videoen herunder, der er optaget i Stjær tirsdag eftermiddag ved 17-tiden.

01:07 VIDEO: Regnvejr i Stjær. Videoen er optaget af Palle Hansen. Luk video

Hold jer fra kloarkvandet

Østjyllands Brandvæsen melder også om meget vand ved Galten-området tæt på Stjær, mens Aarhus-området er sluppet billigere.

- I Aarhus har det ikke givet så store problemer indtil videre, men vores indsatsleder i Skanderborg og Odder fortæller, at de har været i Galten i et par timer ved flere boliger, der har været ramt af vandet samt ved et par virksomheder, der frygter vandet, siger Anders Brix Christensen, indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

KRAFTIG REGN OG SKYBRUD Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer

Skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter

er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning. Kilde: TV 2 Vejret

Han har nogle gode råd til at undgå vandmasserne.

- Vi opfordrer blandt andet folk til at holde ristene fri for blade og lignende, og så skal man undgå at komme i kontakt med vandet, hvis det kommer ovenud af kloarken, for så kan det trække bakterier med op og gøre folk syge, siger Anders Brix Christensen.

Vand i kælderen

En af dem, der har problemer med de store mængder vand, er Anne Fløche Toft. Hun bor i Kildegade i Horsens, og tirsdag eftermiddag fik hun vand i kælderen, da det for alvor begyndte at vælte ned fra oven.

00:16 VIDEO: Anne Fløche Toft er i gang med at tømme kælderen for vand. Luk video

- Dækslet, der er ude på vejen, holder jeg altid øje med, når det regner og tordner, fordi det altid bliver fyldt op med alt muligt. Jeg så, at det var ved at være helt fyldt, så drønede jeg ned i min kælder for at finde en skovl, og så viste det sig, at det væltede ind med vand i kælderen, siger hun til TV2 ØSTJYLLANDs reporter, der hjalp hende med at tømme kælderskakten for vand.

Mere regnvejr på vej

Og noget tyder på, at regnvejret flere steder fortsætter lidt endnu.

- Der kan sagtens dannes flere byger og komme mere regn, men det er meget lokalt, og der er stor forskel fra by til by, siger Dan Nilsvall.

Han forklarer, at i takt med, at temperaturen falder i løbet af aftenen, vil der også blive længere og længere mellem bygerne.

- Det vil fortsætte nogle timerne endnu, og så vil det begynde af aftage og nok være helt stoppet ved 21-22-tiden.

01:00 VIDEO: Her kan du vejrudsigten for de kommende dage i Østjylland. Luk video

Også onsdag ser ud til at blive en særdeles våd omgang i store dele af Østjylland. Fra morgenstunden vil det regne mange steder. Først på eftermiddagen tager regnvejret en pause for så at vende tilbage sidst på eftermiddagen.