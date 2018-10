Regionspolitikere vil fordoble prisen på cigaretter

Alt for mange ryger, og prisen på cigaretter er for lav. Det mener Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland.

- Der er en tendens til at forbruget falder, når prisen er højere. Vi har en klar interesse i at færre begynder at ryge, siger næstformand i udvalget Ib Lauritsen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor vil udvalget hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, så de koster det samme som i Norge og England. I Danmark er prisen på en pakke cigaretter omkring 45 kr.

- Der er jo indikationer, der tyder på, at det har en effekt på hvor mange unge, der begynder at ryge. Vi vil rigtig gerne have færre rygere, og at dem der ryger til at ryge mindre, fortæller Ib Lauritsen (V).

Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsanvar, herunder understøtte kvaliteten og den effektive resourceudnyttelse i opgaveløsningen. Her har kampen mod færre rygere været et prioriteret emne i flere år.

- Det er vores fokusområde nummer ét. Og specielt at færre unge mennesker begynder at ryge – og dem har vi ikke fat i, siger Ib Lauritsen (V).

Fakta: Andelen af 16-24 årige nordmænd der ryger er faldet fra 23 % til 3 % fra 2006-2018. Dette tilskrives en flerstrenget indsats og evidensen viser, at høje tobakspriser har meget stor effekt på unges rygning (Vidensrådet for Forebyggelse 2018)

Højere priser påvirker unges forbrug tre gange så meget som voksnes forbrug (Mandag Morgen 2018)

Der er en positiv holdning til øget afgift på tobak i befolkningen – 59 % af befolkningen mener, at det er et godt forslag at hæve tobaksafgiften (Mandag Morgen 2018) Kilde: Region Midtjylland. Kilde: Region Midtjylland.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland opfordrer resten af landets sundhedskoordinationsudvalg til at støtte op om kravet til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Et folketing og ministerium skal have noget at forholde sig til. Det betyder jo ikke, at man vedtager det, men det vil være en ting, der skubber i den retning, siger Ib Lauritsen.

Vi synes i Kræftens Bekæmpelse, at det er et stærkt signal, de sender til Christiansborg. Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens bekæmpelse: - Det er et stærkt signal

Hos Kræftens Bekæmpelse mener man, at det vil få betydning, hvis priserne bliver hævet på cigaretter.

- Vi deler den samme ambition om, at priserne skal op på det norske niveau – 90-100 kroner, fortæller Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef for Kræftens Bekæmpelse.

Foreningen synes, at det er vigtigt at Sundhedskoordinationsudvalget prøver at påvirke politikerne.

- Vi synes i Kræftens Bekæmpelse, at det er et stærkt signal, de sender til Christiansborg, siger Mette Lolk Hanak.

Det Konservative Folkeparti har også været ude og foreslå, at man skal hæve afgiften på cigaretter, så de vil koste omkring 60 kroner.

- De konservatives forslag om, at prisen skal op på 60 kroner er et godt sted at starte, og som kan gennemføres på kort sigt. Det vil i sig selv have en effekt på, hvor mange børn og unge der vil begynde at ryge, siger Mette Lolk Hanak.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse kan man drage nytte af erfaringerne fra Norge, hvor færre unge ryger.

- Det har helt sikker en kæmpe betydning, men som vi kan se i Norge, så virker det bedre på børn, når man laver andre tiltag også. Vi vil gerne have en egentlig handleplan med flere initiativer i Danmark – flere røgfrie miljøer, og at det bliver sværere at markedsføre tobak, fortæller Mette Lolk Hanak.

Højere pris på cigaretter og en handleplan skal få færre til at ryge, mener Kræftens Bekæmpelse. Foto: Colourbox

I det politiske udvalg mødes man sammen med repræsentanter fra kommuner, praktiserende læger og regionen om at finde fælles sundhedsløsninger som at tilbyde alle borgere rygestop og andre ting.

Herunder kan du se et indslag fra SOSU-skolen i Randers som er blevet røgfri: