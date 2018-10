Regionrådsformand: - Vi vil have en røgfri generation i 2030

I dag koster en pakke cigaretter typisk mellem 40-45 kroner i de danske butikker. Det er for lidt, mener Region Midtjylland. De vil sætte priserne op for at flere skal stoppe med at ryge.

Regionens Sundhedskoordinationsudvalg har tidligere i dag været ude og foreslå, at prisen skal ligge på 100 kroner.

Det er særligt de unge, som Region Midtjylland gerne vil påvirke ved at sætte priserne op. Det er et led i deres ambition om en røgfri generation i 2030.

- Vi ansvaret for sundhedsvæsnet, det er os, der skal behandle mennesker. Vi har også et ansvar i forhold til forebyggelse sammen med kommunerne, der er rygestop selvfølgelig rigtig vigtigt, siger Anders Kühnau (S), Regionrådsformand, Region Midtjylland til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ifølge regionrådsformanden af helt dokumenterbare årsager, at det netop er tobakken, de sætter ind overfor.

Vi ved, at hvis man begynder i en tidlig alder, så er det rigtig svært at ligge cigaretterne på hylden Anders Kühnau, Regionrådsformand, Region Midtjylland

- Rygning er helt suverænt det farligste, man kan gøre. Derefter kommer at bevæge sig for lidt. Rygning er det, der koster flest menneskeliv, og vi ved, at hvis man begynder i en tidlig alder, så er det rigtig svært at lægge cigaretterne på hylden, udtaler Anders Kühnau.

Stærkt signal

Forslaget om at sætte priserne på cigaretter op kommer efter anbefalinger fra Kræftens Bekæmpelse.

For mig er prisen ikke afgørende, enhver stigning i priserne vil være godt Anders Kühnau

- De har i lang tid sagt, at prisen reelt burde ligge imellem 90-100 kr. For mig er prisen ikke afgørende, enhver stigning i priserne vil være godt, udtaler formanden.

Hos Kræftens Bekæmpelse ser de det som et vigtigt signal fra regionens side.

- Vi synes i Kræftens Bekæmpelse, at det er et stærkt signal, de sender til Christiansborg, siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse.

Det billigste land

Anders Kühnau fortæller desuden, at priserne på pakkerne i Danmark er noget lavere end de lande, vi sammenligner os selv med.

- Vi har nærmest ikke nogen lande, hvor det er så billigt at købe, som i Danmark. Og når vi ved, at det har en effekt på de unges rygevaner, så er det at sætte prisen op, det mest effektive vi kan gøre.

De Konservative foreslår, at man sætter priserne på cigaretterne op til 60 kroner.

Dog ønsker Kræftens Bekæmpelse en endnu større indsats mod tobakken.

- Vi vil gerne have en egentlig handleplan med flere initiativer i Danmark, flere røgfrie miljøer, og at det bliver sværere at markedsføre tobak, fortæller Mette Lolk Hanak.

