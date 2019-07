Randi og Morten arbejder med liv og død

Regionshospitalet i Horsens er en arbejdsplads, der ofte skal forholde sig til død og sygdom. Selvom det hurtigt kan lyde som en trist arbejdsgang, så er hospitalet også en arbejdsplads med masser af glæde og taknemlighed.

Sådan lyder det fra to af de ansatte på regionshospitalet.

Sygeplejerske Randi Pedersen og læge Morten Krogh Christiansen har deres daglige gang på hjertemedicinsk afdeling, der årligt har 9798 forskellige patienter.

Det er et arbejde, hvor der altid er fart over feltet. Også når der skal træffes vigtige beslutninger.

I tv-indslaget øverst i artiklen kan du møde de to medarbejdere fra Regionshospitalet Horsens og høre mere om, hvordan det er at arbejde på et sygehus.