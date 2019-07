Farvel til politik: Man havde aldrig fri - heller ikke på legepladsen

De tidligere østjyske folketingspolitikere Leif Mikkelsen (LA) og Kirsten Brosbøl (S) takkede efter folketingsvalget af efter mange års tro tjeneste på Christiansborg.

De ser nu tilbage på et langt arbejdsliv på Borgen.

Leif Mikkelsen har siddet i Folketinget siden 2001. Han kan i en alder af 74 år gå på pension.

Tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl har siden 2005 siddet i Folketinget og er nu klar til at gå nye veje. Hun har for alvor mærket, hvor hårdt og stressende det kan være at være folketingspolitiker.

For et arbejdsliv som folketingspolitiker er et job, du aldrig lægger fra dig. Heller ikke når du skal på legepladsen med dine børn eller ned for at handle.

For et arbejdsliv som folketingspolitiker er et job, du aldrig lægger fra dig. Heller ikke når du skal på legepladsen med dine børn eller ned for at handle.

74-årige Leif Mikkelsen har forladt Christiansborg. Han har både repræsenteret Venstre og Liberal Alliance.