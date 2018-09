Randers ramt af yoga-bølge: - Det handler ikke om at sidde og sige 'uhhmm'

Hunden med Hovedet Nedad. Den Stående Bjergstilling. Kobraen. Krigeren. Trekanten. Dødemandsstillingen.

Hvis navnene ovenfor ikke siger dig en dyt, har du højst sandsynligt aldrig prøvet yoga.

Søndag prøver en masse randrusianere kræfter med de mange stillinger, man kan finde i yogaens verden. Det sker i forbindelse med Randers Yoga Festival, der afvikles i denne weekend.

Det er foreningen YogaRanders, der står bag arrangementet, og budskabet er, at man kan træde ind i yoga-lokalet uanset, om man aldrig har prøvet yoga før, eller man er garvet yogaudøver.

- Noget af det allervigtigste ved yoga er, at der aldrig er tale om præstation eller konkurrence. Hverken over for en selv eller de andre, siger formand for YogaRanders, Hening Wilsten.

Selv om man kan deltage som novice, har de fleste til festivalen prøvet til yoga før. Foto: Yoga Festival Randers

42 yoga-steder i Randers

Af samme grund handler Randers Yoga Festival heller ikke om, at man skal udfordre sig selv så meget som muligt fysisk.

Målet med festivalen er at løfte det jyske yogamiljø og inspirere folk til at dyrke yoga.

- Vi er vildt begejstrede for den bølge, der er i Randers. Inden for de seneste 4-5 er der virkelig sket en udvikling, når det gælder yoga. I dag er der 42 forskellige udbydere af yoga i Randers, og vi vil gerne være trendsettere på den front, siger Hening Wilsten til TV2 ØSTJYLLAND.

Apropos trend, så er trenden i yoga, ifølge Henning Wilsten, lige nu den såkaldte yin-yoga. Her er man længere i strækkene, end man er normalt er.

- Mange har brug for den ro, det giver, og samtidig får man stimuleret bindevævet, lyder det fra Henning Wilsten.

Hvis man gerne vil møde kvinder, kan man bare gå til yoga, siger Henning Wilsten med et grin. Foto: Yoga Festival Randers

01:03 VIDEO: Det er ikke kun i Randers, de kan lide yoga. I juli stod magasinet Femina bag et yoga-arrangement i Mindeparken i det sydlige Aarhus. Luk video

Et mystificeret system

Hvilke fordomme om yoga bliver du mødt med, når du fortæller, at du dyrker yoga?

- Fordommene er for mange, at det er meget spirituelt. At det handler om at sidde og sige 'uhhmm'. For nogle er det stadig lidt mystificeret. Mange mænd er bange for, at de ikke er smidige nok.

Dyrker rigtige mænd yoga?

- Det kan du tro, de gør. Topfolksportsfolk bruger typisk yoga som en del af deres træning. Mange sportshold bruger yoga som en regelmæssig del af deres yoga. Spillerne hos Randers FC har brugt yoga under den tidligere træner, og hos FCK er det fast del af træningen.

Er der kommet nogle helt almindelige småtykke mennesker til jeres festival?

- De fleste er nogen, der har prøvet til yoga. Der er både tykke og tynde, men det er typisk ikke nybegyndere.

Mange mænd er bange for, at de ikke er smidige nok til yoga, mener Hening Wilsten. Foto: Yoga Festival Randers

Et alternativ til dating

Henning Wilsten anslår, at der er omkring 17.000 udøvere i Randers - og at 15.000 af dem er kvinder.

- Hvis jeg var en enlig mand, ville jeg ikke bruge datingsites. Hvis man gerne vil møde kvinder, kan man bare gå til yoga, siger Henning Wilsten med et grin.

Randers Yoga Festival startede lørdag og fortsætter hele søndag. Er der ikke udsolgt, kan man købe billetter på dagen - dog til en lidt højere pris.

Henning Wilsten kan allerede nu love, at Randers Yoga Festival også vil blive afholdt i 2019.

For nogle er yoga stadig lidt mystificeret, men det behøver det ikke være, mener formanden for YogaRanders, Hening Wilsten. Foto: Yoga Festival Randers