Randers-profil svindlet af svoger: Formuen er væk og stor regning kan vente forude

Randers-spilleren Kevin Conboy har mistet hele den formue, han har indtjent på sin karriere og kan komme til at hæfte for endnu flere millioner kroner, efter han er blevet bedraget af sin tidligere svoger.

Det fortæller den tidligere udlandsprofessionelle til flere danske medier herunder Ekstra Bladet.

- Min svoger har svindlet, løjet og bedraget. Ikke alene mig, men også en masse andre personer, siger fodboldspilleren til Ekstra Bladet.

- Jeg står nu uden en krone - og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre.

Efter to sæsoner i Utrecht vendte Kevin Conboy i 2017 tilbage til Danmark, hvor han skrev en treårig kontrakt med Randers FC Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Hev penge ud af selskaber

Den 43-årige Dion Brockdorff, der var Conboys svoger, har gennem mange år handlet med ejendomme, og han fik Conboy til at investere i udlejningsejendomme, og sammen oprettede de flere selskaber.

Conboy var pengemanden og ejeren af selskaberne, mens Dion Brockdorff var ansat som direktør.

Sidstnævnte har uberettiget hevet penge ud til sig selv fra selskaberne, samtidig med, at han har indsat Conboy som direktør i nogle af sine egne selskaber.

Det gjorde Brockdorff, efter han i foråret 2018 blev idømt fem års konkurskarantæne i en sag, hvor han havde tømt kassen i nogle andre selskaber.

Risikerer milliongæld

Derfor risikerer Conboy alt afhængig af, hvordan næste års kommende konkurssager mod ham og hans virksomheder ender, at stå tilbage med en regning på mellem fem og ti millioner kroner, skriver avisen.

- Så er det mig, der hænger på regningen. Det er jo det, der falder tilbage på mig nu, og derfor jeg har mistet ikke alene mine penge, men potentielt kommer til at hænge på en milliongæld, siger Kevin Conboy.

Kevin Conboy spiller som nummer 17 for Randers. Han har spillet en enkelt A-landskamp tilbage i 2012. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Dion Brockdorff er politianmeldt for svindlen i Kevin Conboys selskaber, samtidig med at han kører et antal konkurssager.

Brockdorff har indrømmet svindlen over for både Kevin Conboy og Ekstra Bladet, og han frikender fuldstændig Conboy.

Han fik sit gennembrud i Esbjerg, hvorefter han skiftede til hollandsk fodbold, hvor han optrådte for NEC Nijmegen og siden FC Utrecht. I 2017 rejste han hjem til Danmark for at spille for Randers.

Conboy er noteret for en enkelt A-landskamp tilbage i 2012.

Kevin Conboy fik 17 % af stemmerne på pladsen som venstre back, TV2 ØSTJYLLANDs fodboldmedie Skipperligaen i foråret 2019 kårede Det Østjyske Drømmehold baseret på brugernes stemmer.

