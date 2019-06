Politiet sætter endelig punktum: Rygning VAR skyld i dødsbrand

Der har længe været spekuleret i, om rygning kan have været årsag til den brand, der i august sidste år kostede tre kvinder livet på plejehjemmet Farsøhthus.

Nu slår politiets endelige efterforskningsrapport fast, at det netop var rygning, der var grunden til dødsbranden.

Branden opstod i lejligheden hos Inger-Lis Madsen, en kendt ryger, der tidligere havde sat ild til sin egen bolig.

Branden begyndte i Inger-Lis Madsens bolig. Da hun flygter fra lejligheden, åbner hun døren ud til gangen. Det nærer ilden. På grund af åbne vinduer spredes ilden - meget hurtigt - ned til spisekøkkenet.

Hendes søn, Bjørn M. Sørensen, er tilfreds med, at brandårsagen nu er kortlagt.

- Det gør da en forskel for mig, fordi kommunen tidligere kategorisk har afvist, at rygning hos min mor kunne være årsag til branden. Det konkluderer politiet nu ret så klart, og det kommer ikke bag på mig, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg har ikke kunnet finde andre forklaringer på, hvorfor branden skulle opstå ved højlys dag, mens min mor ikke havde en lampe tændt eller lignende.

Modsiger kommunes udlægning

I et brev, som flere involverede og pårørende til afdøde har modtaget, konkluderer politiets advokatchef Jacob Balsgaard Nielsen, at "der ikke er tale om en påsat brand, men at branden er opstået i forbindelse med rygning."

Den konklusion er ny i sagen, og den taler også imod Norddjurs Kommunes umiddelbare opfattelse af sagen.

I en mail til TV2 ØSTJYLLAND skrev omsorgschef Søs Fuglsang den 11. oktober 2018 , at "politiets undersøgelser viste, at brandårsagen ikke kunne fastslås med sikkerhed, men at der er intet, der tyder på, at branden på Farsøhthus den 3. august opstod som følge af rygning."

Det er korrekt, at den brandtekniske undersøgelse et par dage efter branden ikke kunne fastslå den præcise brandårsag, men det er efter afhøringer af vidner, at politiet nu fastslår, at rygning er årsag til branden.

Blandt andet forklarer et vidne, at personalet den 3. august tændte en smøg for Inger-Lis Madsen klokken 16.30 - godt en time før branden blev opdaget.

Inger-Lis Madsen var begyndende dement, og havde før - ufrivilligt - stiftet brand i en lejlighed i forbindelse med rygning. Det var derfor, at hun fik plads på plejehjem.

Politiker: Et stort dilemma

Medlem af kommunalbestyrelsen og formand for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, Lars Møller (S), er også tilfreds med, at der nu er sat punktum i sagen.

- Det er rart at få en konklusion. Både at der ikke er noget strafferetligt efterspil, men også at årsagen til branden bliver kortlagt. Vi tager politiets konklusion til efterretning, og vi har taget stor lære af hele den tragiske brand.

Er procedurerne for håndtering af Inger Lis Madsens brug af cigaretter overholdt?

- Jeg kan ikke kommentere på den konkrete personsag, men jeg kan generelt sige, at vi har borgere i plejeboliger som ryger. Når en ryger flytter ind, bliver der lavet en individuel handleplan for den enkelte. Det kan være alt fra rygeforklæde, rygerobot eller andre tiltag – det vil altid være en individuel plan.

Vidneforklaringer peger på, at Inger Lis Madsen får tændt en smøg klokken 16.30, og klokken 17.30 cirka bliver branden opdaget. Er den individuelle plan overholdt her?

- Det kan jeg ikke kommentere på. Det er et stort dilemma, at borgeren har ret til at leve sit liv og ryge en smøg og nyde den livskvalitet, som det er for vedkommende. Og det skal være vi kunne understøtte, samtidig med at vores ansatte har krav på et røgfrit arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørapporter viser, at medarbejdere gerne må tænde en smøg, men ikke opholde sig i rum med røg.

Sådan så det ud umiddelbart efter dødsbranden på Farsøhthus. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Ifølge Lars Møller vil der til efteråret kommer der nye instrukser på baggrund af samtaler i medarbejderudvalg.

Som en konsekvens af dødsbranden på Farsøhthus er brandsikkerheden på plejehjemmet blevet øget.

Et fulddækkende sprinkleranlæg vil desuden stå klar til efteråret på Farsøhthus, og andre bosteder og plejecentre har oplevet større og mindre brandsikkerhedsforbedringer.