Politiet har ledt det forkerte sted efter forsvunden mand

47-årige Pavia Hamann fra Randers forsvandt for snart en måned siden.

Siden har politi, Missing People og familie ledt efter ham syd for Randers fjord.

Nu viser nye elektroniske spor, at de har ledt det forkerte sted.

Det er i området omkring Østrup og Albæk nord for Randers Fjord, at politiet nu opfordrer folk til at lede efter Pavia Hamann. Tidligere har de ledt omkring Virring sydøst for Randers.

- Når det handler om masteoplysninger, så er der altid en usikkerhed, fordi de dækker over så stort et område. Den mast han går på, da han ringer til sin far natten til den 10. februar i år, ligger syd for fjorden, men nu kan vi via noget GPS på hans telefon se, at hans telefon har bevæget sig nord for fjorden, og det signal er mere nøjagtigt, siger Jannie Lundager fra Østjyllands Politi.

Det er uheldigt, men det er ikke noget, vi vil gøre noget ud af. Nu begynder vi at søge tilladelser til at lede i det nye område, og så håber vi, at vi kan samle nogle folk, der vil hjælpe i det område. Vivian Winther Eriksen, presseansvarlig hos Missing People.

Var på mark

Pavia Hamann er ikke blevet set, siden han forlod Randers Regionshospital natten til den 10. februar i år, og han har senest givet lyd fra sig i en telefonsamtale med sin far kl. 04.30 samme nat, hvor han oplyste, at han befandt sig på en mark.

Tidligere har politiet haft en teori, om at han var gået mod Auning eller Mørke, men nu kan de konstatere ved hjælp af GPS-signaler på hans telefon, at han var på Nedre Vej ved Østrup Skov nordøst for Randers natten til den 10. februar kl. 04.04.

Nedre Vej ved Østrup Skov ligger omgivet af marker. Pavia Hamann fortalte sin far i en telefonsamtale, at han var på en mark.

De nye GPS-oplysninger tyder på, at Pavia Hamann er gået fra Randers kl. 01.45 mod nordøst og nord for fjorden og ikke sydpå, hvor politiet ellers indtil nu har koncentreret eftersøgningen, da hans telefon var gået på en mast i det område.

Det er uheldigt

Nogle af dem, der tidligere har ledt efter Pavia Hamann er organisationen Missing People. Den 17. februar i år mødtes de sammen med omkring 100 frivillige ved Fausing Forsamlingshus sydøst for Randers, hvorfra de travede rundt i området i håb om at finde Pavia Hamann.

Billedet er fra Fausing Forsamlingshus, hvor Missing People samlede omkring 100 personer til at lede efter Pavia HAmann.

Der var dog en fjord og flere kilometer imellem det område og det område, hvor politiet nu leder efter den 47-årige mand. Men det tager organisationen med ro.

- Det er uheldigt, men det er ikke noget, vi vil gøre noget ud af. Nu begynder vi at søge tilladelser til at lede i det nye område, og så håber vi, at vi kan samle nogle folk, der vil hjælpe i det område, siger Vivian Winther Eriksen, der er presseansvarlig i Missing People til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter.

- Rigtig mange af dem, der kommer og leder, kommer for de pårørende, og så er de ligeglade med, hvor de søger henne.

Lige nu sidder tre personer fra Missing People og forsøger at få lov fra skovejere og lodsejere til at søge i deres områder efter Pavia Hamann. Det plejer at tage en lille uge, siger Missing Peoples presseansvarlige. Når de har tilladelsen, vil de lave en ny eftersøgning.

Østjyllands Politi har haft hundepatruljer ude og søge i det nye område nord for fjorden, men uden resultat.

De opfordrer nu borgere i området ved Albæk og Østrup til at kigge efter Pavia Hamann, og hvis man har oplysninger, skal man kontakte politiet på 114.