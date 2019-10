Politi efterforsker mistænkeligt dødsfald: Ung mand fundet død midt på gaden

En 35-årig mand er onsdag aften fundet død midt på gaden i det centrale Aarhus. Nærmere bestemt på Grønnegade foran nummer 107.

Det oplyser politikommissæren ved Østjyllands Politi, Chris Mose, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Kommune vil flytte specialskolebørn: - De har holdt vores børn for nar

Politiet fik anmeldelsen klokken 22:51 fra akutlægebilen, som inden da havde været på stedet i noget tid og forsøgt at få liv i den unge mand med hjertelungeredning. Det lykkedes ikke, og derfor kontaktede lægebilen politiet.

- Når vi ikke kan slå et dødsfald fast forholdsvist hurtigt, så ser vi på det som et mistænkeligt dødsfald, og det gør vi også her. Det er ikke almindeligt, at en så ung mand falder om på gaden, siger politikommissæren til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var en forbipasserende, der fandt den unge mand og ringede 112.

Den 35-årige mand blev fundet på Grønnegade i Aarhus. Foto: Google Satellit

Afventer obduktion

Østjyllands Politi kan ikke afvise, at der er sket noget kriminelt. De kan heller ikke oplyse, hvordan manden er død.

I løbet af onsdag aften og natten til torsdag har de afspærret stedet, undersøgt det og sikrede spor, som kan være afgørende i sagen.

Læs også Oversvømmet på begge sider af hækken - Ægtepar kan ikke klare mere

- Lige nu afventer vi obduktionen, som forhåbentlig kan gøre os klogere på, om der er en kriminel handling bag, siger politikommissæren til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet forventer, at obduktionen vil finde sted i løbet af formiddagen.

Den 35-årige mands pårørende er underrettet.