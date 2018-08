Politi anholder påvirket jetskifører efter vanvidsjagt til søs

Der var fuld fart på politiets speedbåd lørdag eftermiddag, da de opdagede en mand på jetski, som sejlede alt for stærkt i Aarhus Bugten ud for Egå Marina.

Da de maritime betjente fra Østjyllands Politi gjorde tegn til manden, om at han skulle stoppe, drejede han håndtaget i bund og stak af.

Efter 15 minutters jagt i høj fart på vandet løb mandens jetski tør for brændstof.

- Det lykkedes os at indhente ham, da han løber tør for benzin og vælter, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Alkoholpåvirket

Manden blev anholdt i Løgten Bugt og fragtet til en flydebro ved Kaløvig. Her viste det sig, at manden var påvirket af alkohol.

- Ligesom når der er tale om spritbilist på vejen. Så er det en meget uansvarlig handling at sætte sig på en jetski påvirket. Det er noget, vi ser med stor alvor på, siger Jakob Christiansen.

Manden blev sigtet for spiritussejlads, for at sejle for tæt på kysten, ikke at have den rette forsikring og for ikke at have medbragt sit vandscooterbevis.

Flere betjente på vandet

Indtil videre er 11 personer sigtet for ulovlig sejlads på vandet i Østjylland under VM i Sejlsport. Det hænger muligvis sammen med, at politiet har flere betjente på vandet i forbindelse med VM i Sejlsport.

- Vi har øget tilstedeværelse dernede, siger Jakob Christiansen.

Men det er ikke kun under VM, at man risikerer at blive stoppet på vandet.

- Generelt er vi løbende tilstede på vandet og slår ned på dem, som laver lovovertrædelser ude på vandet, siger Jakob Christiansen.

VM i Sejlsport slutter den 12. august.