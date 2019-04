Politiet forlænger visitationszone

Politiet finder færre våben end tidligere.

Alligevel fastholder Østjyllands Politi den visitationszone, som blev oprettet for godt to måneder siden den 18. februar.

- Det er positivt, at vi kan se, at vores indsats har haft en effekt i forhold til, hvor meget vi finder i forbindelse med visitationer. Men det er vores vurdering, at der stadig er en konflikt mellem kriminelle grupperinger i området, og derfor skal vi selvfølgelig fastholde presset på disse, siger politiinspektør Martin Løye fra Østjyllands Politi.

Visitationszonen, der egentlig havde sidste dag den 16. april, er forlænget til og med den 30. april.

Siden indførelsen af visitationszonen den 18. februar er 11 personer blevet fængslet. To af disse har allerede fået dom, mens to er blevet løsladt. De resterende er pt. varetægtsfængslet.

Derudover er et opholdssted for en bande med tilknytning til Trillegården blevet lukket.

Flere redskaber

Martin Løye understeger, at visitationszonen er ét blandt mange andre redskaber i arbejdet med at skabe tryghed og sikkerhed. Der er dagligt øget patruljering, ligesom politiets mobile politistation hver dag holder forskellige steder i området:

- Vi arbejder med en række forskellige tiltag for at lægge låg på den verserende konflikt og øge trygheden i området, siger Martin Løye.

- Vi har løbende kontakt med borgere i området via vores mobile politistation, og vi har også en målrettet indsats for de unge i området for at forebygge, at de unge i området bliver involveret i bandemiljøerne, fortæller han.

Østjyllands Politi opfordrer borgerne til at henvende sig til politiet i den mobile politistation eller på telefonnummer 114, hvis de har viden, der kan være relevant for politiet.