Mikkel Beha om sin syge far: - Han bliver ved med at nyde livet

- Mikkel, du skal huske, at det ikke er en tragedie at dø, når man er 75 år og har haft et liv, som jeg har haft.

Tv-vært Mikkel Beha Erichsen har haft mange fantastiske stunder med sin far, Troels Kløvedal, der bor i Gravlev nord for Ebeltoft.

Han kender ham. Derfor ved Mikkel Beha, at det ikke var tomme ord, han fik med på vejen, da de sad sammen i boligen på Djursland for ikke så længe siden.

Læs også Trods livstruende sygdom: Troels Kløvedal fylder 75 år

I snart 50 år har Troels Kløvedal for mange danskere været indbegrebet af frihed og eventyr, men i dag er eventyret for så vidt slut.

I 2016 fik han konstateret sygdommen amyotrofisk lateral sklerose, ALS, og han trækker vejret gennem en respirator og kan ikke længere spise normalt.

Han har stadig et stort og rigt liv, og det er en kæmpe trøst. Han er sej. Han klamrer sig ikke til livet, men han bliver ved med at nyde det. Mikkel Beha Erichsen, tv-vært

Men to år efter at han selv sagde, han var døende, holder den gamle skibskaptajn sig stadig i gang, lyder det fra hans søn, Mikkel Beha Erichsen.

- Han har stadig et stort og rigt liv, og det er en kæmpe trøst. Han er sej. Han klamrer sig ikke til livet, men han bliver ved med at nyde det, fortæller han i 'Go' morgen Danmark'.

00:39 VIDEO: Mikkel Beha Erichsen sætter her ord på, hvor hårdt det er at se sin far i den tilstand, Troels Kløvedal er i nu. Luk video

Har stadig sin gode forstand

Ifølge Mikkel Beha Erichsen er det hårdt at være så syg, som Troels Kløvedal er. Og det lægger han heller ikke skjul på selv.

I oktober skrev Troels Kløvedal eksempelvis således i en e-mail-korrespondance med magasinet Ud & Se:

Læs også Kløvedal for syg til flere bøger: Det skulle de have handlet om

- Jeg håber faktisk, at jeg får et hjerteslag, hver aften jeg bliver lagt i seng. Jeg synes, alt er sagt og skrevet, og jeg vil gerne være fri for at skulle vælge min egen dødsdag.

Det er dog ikke et udtryk for, at hans far har givet op eller har et ønske om at dø. Tværtimod, fortæller Mikkel Beha Erichsen.

Troels Kløvedal er især kendt for sine mange programmer og bøger om oplevelser til søs på skibet Nordkaperen. Foto: Finn Hageman Pedersen

Selv om sygdommen i dag er så fremskreden, at den daglige kommunikation foregår med beskeder skrevet på en iPad, holder han sig i gang.

- Det er jo ikke sådan, at han har pensioneret sig selv, bare fordi han er blevet 75 år. Heldigvis har han sin gode forstand, og han har et rigt liv, fordi den stadig snurrer lige så hurtigt rundt, som den plejer, siger Mikkel Beha og peger på sine tindinger.

02:50 VIDEO: Troels Kløvedals bedrifter kommer på østjysk museum. Hør lederen af Naturhistorisk Museum fortælle om den kommende udstilling her. Luk video

Skriver stadig til vennerne

Den 75-årige søfartseventyrer holder da også stadig gang i hjulene.

På trods af, at han i begyndelsen af 2018 modvilligt måtte indstille sit godt og vel 40-årige forfatterskab, skriver Troels Kløvedal stadig.

Han skriver fortsat forord til bøger og sender e-mails til gamle venner og familie, fortæller Mikkel Beha Erichsen.

Når man står med en mand og en far, der siger: "Det blev faktisk lige, som jeg havde drømt om", så kan man jo ikke ønske sig mere i livet. Mikkel Beha Erichsen, tv-vært

- Så på trods af det her, ser jeg stadig en far, som gør meget af det, som han plejede at gøre, siger han.

Vigtigst af alt er der ingen ærgrelser og fortrydelser at spore hos Troels Kløvedal. Han har oplevet, alt det han ville, lyder fra Mikkel Beha Erichsen.

- Når man står med en mand og en far, der siger: "Det blev faktisk lige, som jeg havde drømt om", så kan man jo ikke ønske sig mere i livet.

Troels Kløvedal modtog i 2017 en hædersbevisning af de græske myndigheder for sin livslange indsats for Grækenland og græsk kultur. Han var for syg til selv at modtage den. Foto: Richard Sylvestersen - Scanpix

Frihed kan gives i arv

Mikkel Beha Erichsen selv er ikke i tvivl.

Årsagen til, at Troels Kløvedal er så tilfreds, som han er i dag, er hans livslange appetit og jagt på livet og frihed.

Og den måde han valgte at leve på, har han givet i arv til sin familie, fortæller Mikkel Beha Erichsen.

Læs også Kløvedals bog storhitter: 40.000 bøger solgt på én måned

For ham har farens rejser været en inspirationskilde til at gøre det samme - til at rejse ud i verden med sin egen båd, Havanna.

- Jeg har set en mand, der har holdt fast i sine morgener og det at kunne stå op og sige: "Livet ligger lige foran mig, og jeg kan gøre meget af det, jeg har lyst til". Det har været en stor inspiration, og man kan godt sige, at der ligger noget lykke i det.

Nu er han bare blevet kaptajnen af skrivebordet i stedet for kaptajnen af verdenshavene forstået på den måde, at han ikke kan så meget mere. Mikkel Beha Erichsen, tv-vært

- For frihed og lykke er jo i familie med hinanden, siger Mikkel Beha Erichsen i 'Go' morgen Danmark'.

Og det er ikke kun ham, der ser Troels Kløvedal som et forbillede.

Udstilling om eventyr og frihed

I forbindelse med eventyrerens 75-årsfødselsdag bliver Troels Kløvedals sejlerliv og møde med verdens kulturer nu vist frem.

Hidtil usete klip fra rejserne med skibet Nordkaperen og ikke mindst en lang række af Troels Kløvedals private ejendele bliver 1. november udstillet først på Naturhistorisk Museum Aarhus og sidenhen på Museet for Søfart i Helsingør.

Læs også Beha måtte afbryde optagelser for at rejse hjem til syg Kløvedal

Udstillingen har fået titlen 'Frihedens Værksted', for det er netop det, som Nordkaperen har været.

I løbet af de 50 år, Troels Kløvedal har sejlet med Nordkaperen, har han været kaptajnen på en rejse, der har vist danskerne, hvad der kan kendetegne det gode liv.

- Nu er han bare blevet kaptajnen af skrivebordet i stedet for kaptajnen af verdenshavene forstået på den måde, at han ikke kan så meget mere, slutter Mikkel Beha Erichsen.

I 2015 mødte TV2 ØSTJYLLAND Troels Kløvedal på hans firlængede bindingsværksgård på Djursland. Det var i programmet 'Mit andet jeg'. Det kan du se herunder: