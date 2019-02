Lunt weekendvejr med over 10 graders varme

Selvom vi blot er midt i februar, er der i weekenden udsigt til alt andet end vintervejr.

Det flotte og solrige vejr, som de fleste har kunne nyde fredag, kommer dog lidt under beskydning, når lidt fugtigere luft strømmer frem mod Danmark lørdag og søndag.

Det bliver dog fortsat lunt med temperaturer, der nogle steder kan nå op på - eller endda over - 10 grader.

Højtryk sørger for lunt og stabilt vejr

Et højtryk over Mellemeuropa sørger for det stabile og lune vejr, når det pumper varm luft helt nede fra De Kanariske Øer og frem mod Vesteuropa.

Prognosekort for lørdag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Den varme luft afkøles og samler lidt fugt på sin vej frem mod Danmark. Det kan i weekenden give anledning til mere skyet vejr.

Solrigt og forårsagtig lørdag

Lørdag begynder dog hvor fredagen slap med solrigt vejr fra morgenstunden.

I løbet af dagen kommer der gradvist flere skyer ind over landet fra vest, så man i store dele af Jylland fra middagstid får det mere skyet, mens den østlige del af landet kan glæde sig til solrig lørdag.

Prognose: Temperaturer lørdag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Temperaturerne vil med solens hjælp mange steder igen kunne nå over 10 graders varme, og selv om der kommer til at blæse en op til jævn vind fra sydvest, vil det atter komme til at føles helt forårsagtigt.

Flere skyer søndag

Søndag kan skyer komme til at drille i en større del af landet, men ifølge de seneste prognoser kan solen i løbet af dagen bryde igennem flere steder.

Prognose: Temperaturer søndag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Sker det, kan temperaturen atter nå op på 10 grader, og i Sønderjylland kan det måske endda blive lidt varmere.