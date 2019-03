Lavtryk kan give slud og tøsne i nat – men i næste uge kan foråret komme

Efter en ganske pæn weekend, hvor de fleste har kunnet nyde et par dage med solrigt vejr, er et lille lavtryk nu på vej mod Danmark.

Det giver i aften og i nat regn - og selv om vi nu er næsten en måned inde i foråret, så kan der nogle steder endda falde slud og tøsne.

Flere steder kan få vinterlig nedbør

Lavtrykket, der i løbet af natten skal passere lige nord om Danmark, vil allerede fra sidst på aftenen give regn, som fra Jylland hurtigt breder sig mod øst.

Da det er relativt kold luft fra nordvest, der samtidig strømmer ned over Danmark, kan nedbøren lokalt gå over i slud.

Prognose: Nedbør søndag aften klokken 22. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Det er dog først i løbet af natten og de tidlige morgentimer, man flere steder vil kunne opleve, der falder slud og tøsne i forbindelse med bygerne, som fra Nordsøen bevæger sig ind over Jylland.

Det vil primært være i højdedragene i det østlige Jylland og måske på Vestfyn samt i forbindelse med den kraftigste nedbør, at der sent på natten eller tidligt mandag morgen kan falde vinterlig nedbør.

Ud over regn, slud og tøsne bringer lavtrykket også blæsende vejr med sig. Langs Jyllands vestkyst kan vinden i løbet af natten friske op til kulingstyrke.

Kølig start på den nye uge

I løbet af mandagen klarer det op fra nordvest, og der vil i løbet af dagen komme en del sol. Men den nye uge starter køligt med en op til jævn nordenvind, og man skal intet sted i landet sætte næsen op efter mere end seks til ni graders varme.

Prognose: Højtryk sydvest for Danmark sender forårsluft frem mod os. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Tirsdag fortsætter det kølige vejr med blot seks til otte grader. Dagen begynder med en del skyer, men i løbet af dagen klarer det op. Det kan give en kold aften og nat, hvor temperaturen i de østlige egne kan nå under frysepunktet.

Foråret kommer sidst på ugen - måske op til 15 grader

Onsdag bliver den vejrmæssige vendedag. Her skal et lavtryk igen skal passere tæt på Danmark. Det kan give regn i dele af landet. Men det er lidt lunere luft, der begynder at presse sig på, så temperaturerne kan i løbet af dagen nå 8 til 11 grader.

Torsdag og fredag vil et højtryk forstærkes syd for Danmark, og det giver os to dage med stabilt vejr og gode chancer for sol. På nordsiden af højtrykket skyder lun luft fra området omkring Azorerne via en 'lille' omvej fra Nordsøen ind over Danmark.

Det kan torsdag sende temperaturen op på mellem 10 og 14 grader, og lokalt kan man ifølge de seneste prognoser enkelte steder i Østjylland måske runde 15 grader.