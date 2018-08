Inden brandvarm onsdag venter historisk varm nat

Lagnerne vil klistre ekstra meget til kroppen i nat, og selvom man åbner vinduerne på klem, så er der ikke megen hjælp at hente.

Vi kan meget vel stå over for den varmeste nat i dansk vejrhistorie, når tirsdagen om få timer går på hæld.

Selv klokken 18 tirsdag ligger temperaturerne på mellem 29 og 32 grader mange steder i den sydlige del af Danmark.

Det er et særdeles godt udgangspunkt for en varm nat og kombinationen med varm blæst fra Tyskland, der natten igennem vil tilføre mere varme, er med til at holde temperaturerne oppe.

Laveste temperaturer natten til onsdag. Hvis temperaturen holder sig over 23 grader, har vi ny dansk rekord i varmeste nat. Foto: TV 2 Vejret

Det bliver især over den sydøstlige del af Danmark, at natten kan gå hen at blive rekordvarm. I et strøg fra det sydfynske øhav, videre til Lolland-Falster, samt kysterne langs Smålandsfarvandet, kan meget vel ende med nattemperaturer, der ikke falder til mere end 22-24 graders varme.

ØSTJYSKE TROPENÆTTER 2018 17. juli: 20,2° (Anholt)

18. juli: 20,7° (Anholt)

28. juli: 22,1° (Sletterhage)

31. juli: 22,7° (Anholt og Røsnæs)

Rekorden er 21 år gammel

Den nuværende rekord for varmeste tropenat er 21 år gammel og blev sat i den rekordvarme sommer i 1997.

Natten til den 26. august dét år, nåede temperaturen på Christiansø aldrig under 23,0 grader - og det er den rekord, der om få timer kan vise sig at være henvist til en varm andenplads over varmeste danske nætter.

Derudover bliver natten til onsdag den 15. tropenat i år - og det er blot en uge siden, at vi fik den næstvarmeste af slagsen, hvor temperaturen i Rønne ikke nåede under 22,9 graders varme.

Brandvarm onsdag

Den ekstremt varme nat, vi har i vente, efterfølges af en onsdag, som kan blive den varmeste dag i Danmark siden 1992. Og hvis temperaturen når over 35,1 grader, skal vi helt tilbage til 1975 for at finde en højere temperatur.

Dengang - den 10. august - blev den danske varmerekord på 36,4 grader målt i Holstebro.