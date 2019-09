Efter camp for ordblinde: - Jeg kan nærmest være med ligesom alle andre

- Det er en super god jokervej.

Sådan lyder det fra Sanne Scheter, der er læsekonsulent i Horsens Kommune, i et af klasselokalerne på Horsens Ungdomsskole. Sætningen giver måske ikke meget mening i fag som dansk og matematik, men den giver mening for de 93 elever, der har brugt ugen på Boost Camp.

Til øvelserne har eleverne brugt forskellige læse- og skriveteknologier. Foto: Pernille Leftes

For elever har skoleskemaet set anerledes ud i denne uge, end det normalvis gør. De sædvanlige fag er skiftet ud med teknologiske fag. Eleverne er ordblinde, og ugen har de brugt på at lære at bruge læse- og skriveteknologi, som skal hjælpe dem i undervisningen.

Og derfor giver sætningen om jokerveje god mening for dem. Jokerveje er nemlig et redskab, som eleverne kan bruge, når de skal stave et ord.

Læs også Julie er ordblind og får hovedpine af lektier: - Det hjælper at tegne

Et treårigt projekt

Det er anden gang, at der bliver holder Boost Camp i Horsens. Alle ordblinde elever fra 7. årgang på kommunens skoler har kunne tilmelde sig campen, som er arrangeret af Horsens Kommune og Horsens Ungdomsskole.

Du havde mere travlt, fordi du havde lige så mange projekter, men det tog længere tid at lave dem. Katrine Egholm, Egebjergskolen

Boost Camp er et treårigt projekt, som er blevet støttet med én million kroner af Familien Hede Nielsens Fond. Eleverne har været glade for at være på campen og blive bedre til at bruge teknologien, da det ikke altid er lige let at følge med i undervisningen, når man er ordblind:

- Det har været ret træls, fordi du ikke kunne stave og ikke kunne være lige så meget med til mange ting, fordi du var bagud. Du blev ikke lige så hurtig færdig, og du havde mere travlt, fordi du havde lige så mange projekter, men det tog længere tid at lave dem, siger Katrine Egholm fra Egebjergskolen.

Læs også Blachman om ordblindhed: - Det er en kæmpe gave

Nye venner

Selvom meget af ugen er gået med at blive bedre til at bruge de programmer, som skal gøre det lettere for eleverne at læse og stave, så har der også været tid til, at de er blevet rystet sammen. Eleverne har både danset og været i biografen.

Formålet med campen er også at styrke elevernes motivation til at bruge teknologien i den daglige undervisning. Foto: Pernille Leftes

Hos Ordblindeforeningen regner man med, at omkring otte procent af den danske befolkning er ordblinde, og for eleverne på Boost Camp har det været en god oplevelse, at bruge en uge sammen med andre, der også er ordblinde.

- Det er fedt, fordi man ved, at alle er ordblinde her. Så man føler sig ikke rigtig udenfor, siger Oliver Bieler Helleskov fra Østbirk Skole.

Programmerne skal bruges mere

Eleverne indrømmer, at de ikke altid har været helt gode til at få brugt teknologien, før de kom på camp. Men nu, hvor de har lært værktøjerne bedre at kende, vil de også bruge dem mere, når de kommer tilbage til deres almindelige undervisning.

- Jeg kommer til at kunne gøre det hurtigere, og jeg kommer til at kunne følge mere med. Jeg har lært noget om at indtale, hvilket gør, at du kan gøre det ti gange hurtigere - tyve gange hurtigere. Jeg kan nærmest være med ligesom alle de andre, siger Katrine Egholm.