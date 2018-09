Alfred tegnede dronningen og vandt æren som blomsterdreng

Dronningen gæster mandag og tirsdag Silkeborg som en del af det årlige sommertogt.

raditionen tro trak det royale besøg masser af folk af huse. Store og små. Unge og gamle. Den første, der fik lejlighed til at hilse på majestæten var en dreng fra første klasse på Virklund Skolen.

Læs også VIDEO: Her ankommer dronning Margrethe til Silkeborg

- Jeg tegnede Dronningen. Jeg havde også tegnet hendes to hunde og en garder, siger Alfred Rabølle.

Tegningen var så god, at det blev ham, det vandt tegnekonkurrencen og fik lov til at være blomsterdreng. Forud for mødet med Dronningen fortalte Alfred Rabølle, at han var noget spændt på, hvad der skulle ske.

Har du sommerfugle i maven?

Meget. Jeg har tænkt på, at jeg vil sige... Altså, hun siger først goddag. Og så vil jeg sige goddag deres majestæt, siger Alfred Rabølle.

Alfred Rabølle tegnede dronning Margrethe, hendes to hunde og en garder. Tegningen var så god, at han fik lov til at være blomsterdreng. Foto: Mikael Andersen, TV MIDTVEST Foto: Henrik Drivsholm, TV MIDTVEST

Silkeborg og Dronningen for 17. gang

Det er ikke alene Alfred Rabølle, der var spændt forud for Dronningens besøg. byens borgmester, Steen Vindum, har også glædet sig, og har trukket sin borgmesterkæde over hovedet i dagens anledning.

- Der ligger meget forberedelse i sådan et besøg. Og meget mere end man lige tror. Der ligger rigtig, rigtig meget sikkerhedsmæssigt. Vi skal finde de rigtige besøgssteder. Vi skal også finde noget, som kongehuset og majestæten siger ja til. Det hele er planlagt helt ned i detaljer. helt ned i en minutplan. Et eller andet skal nok gå galt på et tidspunkt, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at vi er rigtig godt forberedt, siger Steen Vindum.

Faktisk er Vindum efterhånden ved at være temmelig erfaren ud i royale besøg.

- Jeg har mødt majestæten et par gange før, men det er første gang, vi har et rigtigt besøg på to dage. Det glæder jeg mig rigtig meget til.

00:33 VIDEO: Her ankommer dronning Margrethe til Silkeborg, hvor hun skal være i to dage. Luk video

Hvad betyder det for en by som Silkeborg?

- Det betyder rigtig meget. I det hele taget har vi en god kontakt til kongehuset. Jeg tror det er 17. gang majestæten besøger Silkeborg. Så sent som i torsdags, havde vi besøg af kronprinsen til en udstillingen nede på Museum Jorn. Det betyder noget hver gang. Vi vil vise byen frem på bedste vis, siger Steen Vindum.

Blandt de mange tilskuere til den officielle modtagelse foran rådhuset er mødt en masse børn op. men der er også rullet en del kørestole ud fra kommunens plejecentre. To af dem, der har sin egen stol med er Anette Kjær Jensen på 83 og Sine Thomsen på 88 år, der begge er med Gødvad Plejecenter til Dronningebesøget.

01:59 VIDEO: Lang tid før dronning Margrethes ankomst til Silkeborg, havde forventningsfulde borgere taget opstilling langs ruten til dronningens karettur. Silkeborgs borgmester, Steen Vindum (V), skulle prøve turen i karet for første gang. Luk video

- Jeg synes da, det er dejligt at se dronningen. Hendes ser vi ikke så tit, siger Anette Kjær Jensen.

- Jeg synes, hun klarer alt godt, det er, hvad jeg har at sige.

Læs også Nanna skal eskortere dronning Margrethe: - Jeg er spændt

Anette Kjær Jensen sidemakker på tilskuerrække stemmer i.

- Jeg synes, hun holdt en rigtig flot tale til Macron fra Frankrig. Hun er bare rigtig god. Hun betyder meget for Danmark, siger Sine Thomsen.