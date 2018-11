Pædagogstuderende: Forældre skal have penge for at passe deres børn

- Jeg synes, vi i Odder Kommune har brug for et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at passe deres børn selv.

Sådan begynder det første borgerforslag i Odder Kommune. Det er den pædagogstuderende Camilla Jensen, der står bag forslaget.

Tilskuddet er ikke noget, der skal gå til os som forælder. Tilskuddet er noget, så børnene kan lære noget af de samme, som man kan i en vuggestue. Camilla Jensen, forslagsstiller

Indtil videre er der 135 personer, der har stemt på Camilla Jensen forslag til Odder Byråd. Det kræver 354 stemmer for at få emnet taget op i byrådet.

Camilla Jensen, der har stillet forslaget, er selv pædagogstuderende og er i øjeblikket i praktik.

- Daginstitutionerne bliver dårligere og dårligere, fordi vi får dårligere og dårligere normeringer, og vi får færre og færre penge. Daginstitutionerne forsøger jo virkelig at gøre det bedste, de overhovedet kan, med de remedier vi har, siger Camilla Jensen.

Omdiskuteret

Spørgsmålet om, hvorvidt det offentlige skal støtte forældre for at passe egne børn, kan vække en del debat. Men støtten er en realitet i en del af landets kommuner.

Forrige år var der 42 kommuner, der udbetalte støtte til forældre, der passede egne børn.

På landsplan blev der i 2017 passet 924 børn hjemme. I Østjylland er der kun to andre kommuner, der giver tilskud til hjemmepasning. I Randers blev der passet 41 børn, og i Silkeborg blev der passet 15 i løbet af 2017.

Jeg kender rigtig mange, der har det på samme måde som mig, men ikke tør tage springet, fordi de ikke kan overskue økonomien. Cathinca Freja, hjemmegående mor

Daginstitutioner: En nødløsning

En af dem, der allerede har fravalgt daginstitutioner er Cathinca Freja fra Odder. Hun går hjemme med sin søn på 20 måneder.

- Det føltes helt forkert i min mave, at jeg skulle sende mit barn afsted alle de bedste timer i døgnet ud til nogle fremmede, som ikke var hans primære omsorgspersoner. Nogle man ikke var tryg ved, siger Cathinca Freja.

Det tog lang tid for Cathinca Freja og hendes mand at træffe valget om, at hun skulle være hjemmegående. Blandt andet fordi familien skulle nedskalere deres udgifter til et minimum for at få det til at løbe rundt økonomisk.

- En institution skal være en nødsituation og ikke et førstevalg i min optik, mener Cathinca Freja. Foto: Johan Gadegaard / Ritzau Scanpix

- Jeg kender rigtig mange, der har det på samme måde som mig, men ikke tør tage springet, fordi de ikke kan overskue økonomien i det, siger Cathinca Freja.

Derfor håber hun, at tilskuddet til hjemmegående forældre kan være med til at gøre det nemmere at træffe et valg.

- En institution skal være en nødsituation og ikke et førstevalg i min optik, siger Cathinca Freja, der forventer at gå hjemme med sønnen i nogle år fremover.

Ikke for alle

Det er vigtigt for Camilla Jensen at understrege, at hun ikke har stillet forslaget, fordi hun mener, at hjemmepasning er den eneste rigtige løsning for børn.

- Det kommer jo helt an på, hvilket barn man har, og hvordan man er som forælder. For jeg er sikker på, at det ikke passer til alle, siger Camilla Jensen.

Hun peger på, at løsningen kan være meget fin i forhold til dem, der venter på en dagplejeplads.

- Det kan hjælpe de forældre, der ikke har en mand, der tjener 500.000 kroner om året, og kan forsørge begge forældre, siger Camilla Jensen.

Børn passet hjemme af forældre i Danmark: 2011: 811 2012: 877 2013: 1270 2014: 1303 2015: 847 2016: 791 2017: 924 Kilde: Danmarks Statistik

Er det ikke ”nok” med børnepenge?

- Tilskuddet er ikke noget, der skal gå til os som forælder. Tilskuddet er noget, så børnene kan lære noget af de samme, som man kan i en vuggestue. Så man for eksempel kan tage til Aros eller lignende og opleve de ting med børnene, siger Camilla Jensen.

Men risikerer man ikke at pengene går fra daginstitutionerne?

- Jeg tror ikke, at der er så mange børn, der går fra, så det vil påvirke vores daginstitutioner. Det kan jeg næsten ikke forestille mig.

Kommunen mister jo en skatteindtægt, hvis en forælder går hjemme med tilskud i stedet for at være på arbejdsmarkedet?

- Det er bare vigtigt, at vi ser på vores børns perspektiver. Alting kan ikke gøres op i kroner og øre. Vi kommer jo tilbage på arbejdsmarkedet igen. Det handler måske om et helt eller halvt år, alt efter hvad man tænker som forældre, siger Camilla Jensen.