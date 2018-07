Påvirket bilist dummede sig gevaldigt: Påkørte parkeret bil

Det at køre i narkopåvirket tilstand er i sig selv meget dumt, men så også at gøre opmærksom på ens kørsel ved at påkøre en parkeret bil, må siges at være torskedumt. Og det var netop, hvad en 38-årig mand gjorde lørdag aften.

Bilisten – en 38-årig mand – kom kørende på Allingvej nær landsbyen Øster Alling syd for Auning kort efter kl. 18, da han altså påkørte en parkeret bil.

- Da vi kom til stedet, fandt vi bilisten i besiddelse af amfetamin, ligesom han blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer, og derudover var han frakendt førerretten, oplyser Østjyllands Politi.

Det var altså alle gode gange tre for den 38-årige mand.

Nu er han sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand, kørsel uden kørekort og for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.